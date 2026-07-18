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Viđena ogromna ajkula blizu ulaza u Boku Kotorsku: Stručnjak otkrio o kojoj se vrsti radi

Viđena ogromna ajkula blizu ulaza u Boku Kotorsku: Stručnjak otkrio o kojoj se vrsti radi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Društvenim mrežama munjevito se širi video-snimak navodne velike bijele ajkule koja kruži tik uz ulaz u Boku Kotorsku.

Stručnjak otkrio koja je ajkula snimljena kod Crne Gore Izvor: Facebook/Printscreen/Goran Nikolić

Video je navodno nastao blizu ulaza u Boku Kotorsku, a autor snimka je uvjeren da je riječ o velikoj bijeloj ajkuli, jednoj od najvećih i najopasnijih vrsta za čovjeka, a s njim su se složili i brojni čitaoci u komentarima.

Ilija Ćetković iz Instituta za biologiju mora Crne Gore smatra da se, sudeći po onome što se na snimku može vidjeti, vjerovatno radi o mako ajkuli (dugonosa ajkula), čija građa često podsjeća na onu velike bijele.

Dodao je da pojava te vrste ajkule u ovom dijelu Jadrana nije neuobičajena.

- To nije iznenađujuće jer se gotovo svake od proteklih godina ulovi/snimi u ovom dijelu Jadrana - izjavio je Ćetković.

Dugonosa ajkula, poznata i kao mako (Isurus oxyrinchus), jedna je od najimpresivnijih ajkula koje žive u svjetskim okeanima, uključujući Sredozemno i Jadransko more.

Može narasti do 4,5 metra dužine i težiti više od pola tone, a prepoznatljiva je po vretenastom tijelu, šiljatoj njušci i dugim, igličastim zubima. Stručnjaci makoa smatraju najbržom ajkulom na svijetu jer može razviti brzinu veću od 70 kilometara na sat, što je čini izuzetno efikasnim predatorom.

Mako nastanjuje otvoreno more, ali se povremeno približava obali i podvodnim grebenima. Hrani se uglavnom ribama poput tune, skuše i sabljarke, kao i glavonošcima, a poznat je po snažnim skokovima iznad površine mora.

Riječ je o migratornoj vrsti koja prati tople morske struje i može preći velike udaljenosti.

Velika bijela ajkula je u junu snimljena kod obale Sicilije na dubini od 40 metara, dok je nedavno potvrđeno da je ajkula ulovljena kod Rogoznicebila mlađi primjerak upravo velike bijele.

(24sata,hr/MONDO)

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