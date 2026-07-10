Izgleda kao staklo, a krije život: Tajna "sirenine torbice" koju većina kupača pogrešno tumači

Na plaži možete da naletite na brojne predmete koje okean izbacuje. Ipak, ako naiđete na "sirenine torbice", najsigurnije je da ih odmah vratite u more.

Izvor: Instagram/curious.about.biology

Ako ove godine ljetujete na moru, može da se desi da zapazite neobičan "predmet" koji izgleda kao da je napravljen od stakla. Ovo otkriće simpatičnog oblika mnogima se učini kao odličan suvenir sa putovanja. Ipak, ako ga kojim slučajem i nađete, nipošto ga ne nosite sa sobom i smjesta ga bacite što dalje u more.

U pitanju je jaje ajkule, poznato i kao "sirenina torbica".

Ne polažu sve ajkule i raže jaja, jer su tokom mnogih godina evolucije neke vrste razvile različite načine razmnožavanja. Ipak, u vodama Mediterana, Atlantika, ali i drugih mora žive vrste pravih raža i grupe mačjih ajkula koje se još uvijek razmnožavaju polaganjem jaja.

Jednom kada ih polože, izlegu se mjesecima kasnije, a njihove prazne kapsule često završavaju na plažama, posebno nakon oluja. Ove kapsule se obično nalaze na liniji lomljenja talasa, relativno blizu vode, tako da ih možete videti tokom šetnji plažom, prenosi Submon.

Kako da ih prepoznate?

Kako piše na sajtu enciklopedije Britanika, ženke pojedinih ajkula polažu jaja zatvorene obloge u obliku vadičepa. Ova jaja mogu da dostignu veličinu i do 15 centimetara. Specifičan oblik omogućava ženki da ubaci jaje u male praznine na okeanskom dnu, gdje embrion može da raste bez da ga odnesu struje dok ne dođe vreme da se male ajkule izlegnu.

Ako naletite na pljosnatu strukturu koja izgleda kao da ima pipke, vjerovatno je u pitanju jaje morske raže koje takođe može da dostigne velike dužine, u zavisnosti od vrste.

Šta da radite ako ih nađete na plaži?

Važno je da znate da ne mora nužno da bude ljuštura jajeta, već i neizlegnuto jaje. Da ne biste rizikovali, najsigurnije je da vaš pronalazak vratite u more.

Ako ga vraćate u more, vodite računa da ga smjestite među kamenje ili morske alge. Na taj način, jaje neće ponovo završiti na obali.

(MONDO)