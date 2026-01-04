Oči u oči sa nemani od šest metara: Nevjerovatna smirenost posade usred morskog ponora (VIDEO)

Podvodni snimak otkrio je ogromnu ajkulu sa šest škrga i tupim nosom, drevnu vrstu koja može narasti do šest metara i težiti više od pola tone, ostavljajući posadu podmornice u šoku.

Izvor: YouTube/OceanX

Iako mnogi ljudi okean doživljavaju kao mirno i lijepo mjesto, snimak iz morskih dubina otkrio je prizor koji ledi krv u žilama i koji nas podsjeća koliko malo znamo o svijetu ispod površine. Prikazuje stvorenje koje izgleda kao praistorijsko čudovište, a koje je mnoge ostavilo "potpuno prestravljenima".

S obzirom na to da je istraženo samo oko pet posto svjetskih okeana, nije ni čudo što stvorenja koja izgledaju kao da su direktno izašla iz noćnih mora vrebaju u mraku. Ako patite od talasofobije - intenzivnog straha od velikih i dubokih vodenih prostranstava - sljedeći prizori bi mogli da vas uznemire.

Susret sa divom iz tame

Na podvodnom snimku koji je ostavio gledaoce u šoku, nije odmah jasno šta se tačno dešava. Ogromni oblaci pijeska uzdižu se sa morskog dna dok se nešto masivno kreće blizu podmornice. Tek kada se prašina slegne, ogromna glava ajkule izranja iz tame.

Članovi posade u podmornici čuju se kako govore "ovo je čudovište", pritom zadržavajući nevjerovatnu smirenost. U šali dodaju da će ajkula "pojesti top" jer je "veći nego što je ova podmornica dugačka".

Snimak je nastao tokom misije koju je organizovao Institut Kejp Eleutera, čiji su naučnici uspješno postavili satelitsku oznaku na ajkulu. Zahvaljujući tome, barem je sada poznato gdje se stvorenje nalazi.

"Naša meta je bila dubokomorska ajkula, ajkula sa šest škrga i tupim nosom. Ova drevna vrsta prethodi većini dinosaurusa i dominantni je predator dubokomorskih ekosistema", objasnio je institut. Ova vrsta može narasti do šest metara dužine i težiti od 500 kilograma, dok veći primjerci mogu preći jednu tonu.