Snimak sa Jadrana postao viralan: Ajkula tunolovcu pojela plijen, stručnjak otkrio o kojoj je vrsti riječ

Ajkula koja je pregrizla tunu na udici izazvala je pažnju. Stručnjaci objašnjavaju da se radi o dugonosoj ajkuli, koja je stalni stanovnik Jadrana, a iako potencijalno opasna, retko dolazi blizu obale. Prepoznaje se po velikoj brzini i lovu na brze ribe.

Izvor: G.Mitrović / Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore

Snimak sa Jadrana, na kojem se vidi kako čuvenom tunolovcu iz Vodica, Antonu Roci, ajkula jede plijen, tačnije tunu tešku 30 kilograma koju je uhvatio, obišao je region.

Ajkula se namjerila na tunu koja se Antonu zakačila za udicu i pregrizla ribu na pola. Sam Anton je rekao za medije da "ovo još nije doživio".

Nakon snimka, mnogi su se pitali koja je ovo ajkula u Jadranu i da li je opasna. Odgovor je dao Alen Soldo, profesor na Odsjeku za studije mora Univerziteta u Splitu.

Stalan stanovnik

"Radi se o dugonosoj ajkuli, a "Mako" je kolokvijalni naziv iz engleskog jezika. Ona je stalan stanovnik Jadrana, ali je kosmopolitska riba koja pliva širom svijeta. Zanimljivo je da oko 30 godina nije bio zabilježen nijedan nalaz, ali se u posljednjih sedam, osam godina pojavljuje u južnom i srednjem Jadranu, što bi odgovaralo ribarima koji su je vidjeli kod Žirja", objasnio je Soldo za Express. Na snimku se vidi i kako ajkula grize brod, ali Soldo ističe da se ne radi o napadu na brod.

"To nije bio nikakav napad na brod, to je jednostavno ponašanje kada je došlo do udarca u brod. Oni nisu poznati po napadima na brodove. A što se tiče činjenice da ih nismo vidjeli 30 godina, to je zato što su kritično ugroženi i njihov broj je drastično smanjen. U posljednjih deset godina se uvode zaštite, pa se nadamo da će se populacija oporaviti, iako trenutno nemamo egzaktne podatke o oporavku. Takođe, drže se pučine i gotovo nikada ne dolaze u plićak, pa je zbog toga susret s njima jako redak", objasnio je splitski profesor.

Srodnik velike bijele ajkule

"Potencijalno jesu opasne. To je srodnik velike bijele ajkule i atlantske ajkule, može narasti do 400 kilograma i četiri metra. Za razliku od velike bele, atlantska i dugonosna ajkula drže se pučine i ne dolaze blizu obale, tako da je šansa da čovjek strada od njih mala", rekao je stručnjak i dodao da se radi o možda najbržoj ribi na svijetu.

"Pretpostavlja se da je ova ajkula jedna od najbržih riba na svijetu, što znači da joj je vilica prilagođena lovu brzih riba. Hrani se od male plave ribe do skuša, palamide, lokarde, tune, a vjerovatno i igluna i drugih većih pelagičnih riba, jer prema nekim teorijama može plivati i do 107–108 km/h", otkrio je profesor.

Na linku možete pogledati snimak napada ajkule na Jadranu.

(Avaz/MONDO)