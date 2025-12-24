Slovenački mediji: Gradonačelnik Ljubljane pod istragom zbog sumnje na podmićivanje, odbacuje sve optužbe

Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković našao se u centru proširene istrage Specijalizovanog državnog tužilaštva Slovenije zbog sumnje da je predvodio sistemsku mrežu podmićivanja.

Izvor: Xinhua/Avalon.red / Avalon / Profimedia

Janković je imenovan za prvoosumnjičenog među ukupno 21 osobom koje se terete da su učestvovale u šemi "povratnih provizija" (kickbacks) u zamjenu za izdavanje građevinskih i administrativnih dozvola u glavnom gradu Slovenije, piše "Slovenia Times".

Prema navodima istraživačke emisije "Tarča" Televizije Slovenija, tužilaštvo posjeduje dokaze da su službenici uključeni u ovu šemu prihvatali koverte pune gotovine, prisilne donacije i luksuzne poklone kako bi investitorima omogućili gradnju mimo propisa.

Istraga je posebno fokusirana na tri sporna projekta: kontroverzni kanalizacioni kanal C0, luksuzni stambeni kompleks "Bellevue Living" i sumnjive sponzorske ugovore.

U slučaju projekta "Bellevue Living" u naselju Šiška, istražitelji tvrde da je austrijski investitor Jaša Popović dobio dozvolu tek nakon intervencije posrednika i gradonačelnika. Tužilaštvo navodi da je Popoviću ispostavljena lista "donacija" lokalnim organizacijama u iznosu od 100.000 evra.

Pored novca, pominju se i nefinansijske koristi poput besplatnih odmora u luksuznim apartmanima na Korčuli i flaša vrhunskog ruma. Tokom pretresa kod Aleša Lotriča, službenika koji je navodno tajno izdao dozvolu, policija je pronašla 90.000 evra u gotovini, skrivenih u kovertama i pakovanjima za čarape.

Ovaj slučaj izazvao je i političke potrese. Opozicija optužuje premijera Roberta Goloba za pristrasnost i zaštitu Jankovića, ukazujući na to da je premijer prisustvovao gradskoj zabavi samo dan nakon objavljivanja prvih detalja o korupciji.

S druge strane, sjednica parlamentarne komisije koja je trebala da raspravlja o ovoj temi otkazana je zbog nedostatka kvoruma, nakon što su poslanici vladajuće koalicije bojkotovali skup. Opozicija je ovaj potez nazvala "direktnim sabotažom borbe protiv korupcije".

Zoran Janković, koji funkciju gradonačelnika obavlja od 2006. godine, kategorički je odbacio sve optužbe. Emitovanje emisije o ovom slučaju nazvao je "nedopustivim pritiskom na sud".

Interesantno je da je protiv Jankovića do sada vođeno osam sudskih postupaka, ali nikada nije pravosnažno osuđen. On je povodom najnovije istrage izjavio da se nikada nije skrivao od suda, poručivši da je to mjesto gdje se traži pravda, "jer u suprotnom odlučuje ulica".