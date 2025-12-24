Ljubljana zabranjuje trubačima nastupe do kraja decembra: "Balkanska muzika nema nikakve veze sa nama"

Šta stoji iza ove odluke?

Gradsko veće Ljubljane izglasalo je zabranu spontanih uličnih muzičkih nastupa sa instrumentima, koja će važiti do kraja decembra.

Odluka, donijeta na prijedlog gradonačelnika Zorana Jankovića, stupila je na snagu odmah, čime su sa ulica slovenačke prijestonice uklonjeni popularni "trubači", prenosi portal 24ur.com.

Podsticaj iz opozicije

Raspravu je pokrenula odbornica opozicione Slovenačke demokratske stranke (SDS) Maruša Babnik, koja je ukazala na to da Ljubljana, za razliku od brojnih evropskih gradova, tokom Adventa nedovoljno ističe sopstvenu kulturnu tradiciju.

Prema njenim riječima, gradske vlasti dopuštaju da se tokom praznične sezone favorizuje "balkanska muzika", uključujući trubače, koji, kako tvrdi, nemaju veze sa Ljubljanom, slovenačkim kulturnim identitetom niti božićnom tradicijom.

"Grad se, čini se, stidi sopstvene kulture", poručila je Babnik.

Odbrana gradskog programa

Sa druge strane, zamjenica direktora Kancelarije za turizam Ljubljane Ana Lampič odbacila je ove optužbe, ističući da zvanični praznični program obuhvata brojne sadržaje zasnovane na slovenačkoj tradiciji, poput povorke Svetog Nikole, jaslica i božićnih koncerata.

"Posjetioci Ljubljanu doživljavaju kao otvorenu, živu i kulturno bogatu evropsku prijestonicu. Ulični muzičari, uključujući i trubače, nisu dio zvaničnog decembarskog programa", naglasila je Lampič.

Nakon rasprave, gradonačelnik Janković je prekinuo debatu i predložio donošenje zaključka o zabrani spontanih uličnih nastupa, odmah pokrenuvši glasanje, što je izazvalo zabunu među odbornicima.

"Da budemo potpuno jasni, sada glasamo o zabrani trubača", rekao je Janković.

Na zahtjev odbornika, glasanje je ponovljeno, a odluka je usvojena sa 25 glasova za i šest protiv. Janković je pojasnio da zabrana znači potpunu obustavu uličnih nastupa, bez mogućnosti da se muzičari sele sa jedne lokacije na drugu. Dodao je i da je gradski inspektorat već izrekao kazne pojedinim izvođačima.

Optužbe za netoleranciju

Odluka je naišla i na kritike. Gradski odbornik stranke Vesna, Denis Striković, ocijenio je da je glasanje pravno sporno, jer se, prema njegovim riječima, zabrana ovakvog tipa može uvesti jedino izmjenom postojeće odluke, a ne donošenjem zaključka. Cijeli postupak nazvao je primerom netolerancije prema uličnim muzičarima.

Gradonačelnik Janković odbacio je te navode, ističući da se ne radi o promjeni odluke o posebnoj namjeni javnih površina, već o zaključku koji je u skladu sa važećim propisima i koji postojeća odluka već omogućava.

