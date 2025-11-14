Detalji brutalnog napada nožem na vozača autobusa u Ljubljani: Pojavile se fotografije i snimci (Video)

Muškarac (37) nožem je teško povrijedio vozača autobusa u centru Ljubljane, a potom pobjegao. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila, dok je vozač porijeklom iz BiH u teškom stanju.

Izvor: X/@zalaklopcic/Printscreen

U Bavarskom dvoru u Ljubljani vozača autobusa teško je povrijedio muškarac (37). Nakon napada, počinilac je pobjegao pješice, ali ga je policija ubrzo pronašla i privela. U pitanju je 37-godišnjak, a neki mediji navode da je vozač autobusa porijeklom iz BiH, tačnije iz Velike Kladuše.

Napad je izvršen oštrim predmetom, ali se još ne zna kojim tačno.

"Vozač je prevezen u Klinički centar Ljubljana", prenose mediji.

"Nakon napada svi raspoloživi policajci i kriminalistički inspektori upućeni su na mjesto događaja", potvrdila je Policijska uprava Ljubljana za 24ur.

Ravnokar naj bi v Ljubljani na avtobusu nekdo zabodel šoferja LPP. Ve kdo kaj več?pic.twitter.com/8r7uNKpMIs — Zala Klopčič (@zalaklopcic)November 13, 2025

Područje je nadletao i helikopter. Policija je tragala za osumnjičenim muškarcem starim između 35 i 50 godina, visokim od 180 do 190 centimetara, plave kose i svijetle brade. U trenutku napada nosio je crvenu jaknu.

Kriminalistički inspektori sada prikupljaju informacije o svim okolnostima napada, a o nalazima će obavijestiti nadležno državno tužilaštvo.

"Motiv djela i ostale okolnosti još nisu razjašnjene i predmet su daljeg istraživanja. Teško povređeni vozač ostaje na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana. Prema poslednjim informacijama, njegovo stanje je stabilno, ali mu je život i dalje ugrožen", saopštila je Policijska uprava Ljubljane.

