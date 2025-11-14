logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalji brutalnog napada nožem na vozača autobusa u Ljubljani: Pojavile se fotografije i snimci (Video)

Detalji brutalnog napada nožem na vozača autobusa u Ljubljani: Pojavile se fotografije i snimci (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Muškarac (37) nožem je teško povrijedio vozača autobusa u centru Ljubljane, a potom pobjegao. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila, dok je vozač porijeklom iz BiH u teškom stanju.

napadnut vozač autobusa u ljubljani Izvor: X/@zalaklopcic/Printscreen

U Bavarskom dvoru u Ljubljani vozača autobusa teško je povrijedio muškarac (37). Nakon napada, počinilac je pobjegao pješice, ali ga je policija ubrzo pronašla i privela. U pitanju je 37-godišnjak, a neki mediji navode da je vozač autobusa porijeklom iz BiH, tačnije iz Velike Kladuše.

Napad je izvršen oštrim predmetom, ali se još ne zna kojim tačno.

"Vozač je prevezen u Klinički centar Ljubljana", prenose mediji.

"Nakon napada svi raspoloživi policajci i kriminalistički inspektori upućeni su na mjesto događaja", potvrdila je Policijska uprava Ljubljana za 24ur.

Područje je nadletao i helikopter. Policija je tragala za osumnjičenim muškarcem starim između 35 i 50 godina, visokim od 180 do 190 centimetara, plave kose i svijetle brade. U trenutku napada nosio je crvenu jaknu.

Kriminalistički inspektori sada prikupljaju informacije o svim okolnostima napada, a o nalazima će obavijestiti nadležno državno tužilaštvo.

"Motiv djela i ostale okolnosti još nisu razjašnjene i predmet su daljeg istraživanja. Teško povređeni vozač ostaje na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana. Prema poslednjim informacijama, njegovo stanje je stabilno, ali mu je život i dalje ugrožen", saopštila je Policijska uprava Ljubljane.

(Nezavisne)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ljubljana napad vozač

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ