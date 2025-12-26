Evo ko preuzima Željeznice RS i na koju funkciju ide dosadašnji direktor Slađan Jović

Direktor preduzeća "Željeznice Republike Srpske" Slađan Jović podnio je ostavku, a ovu funkciju preuzeće narodni poslanik iz Doboja Miodrag Mišić, izjavio je Srni ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Stevanović je napomenuo da nimalo nije lako biti direktor "Željeznica Republike Srpske" zbog svakodnevnih problema na svim nivoima rukovođenja unutar preduzeća.

On je rekao da će Jović biti imenovan za direktora Sekretarijata za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.

Slađan Jović je imenovan za generalnog direktora "Željeznica" u junu 2023. godine.