Novi red vožnje Željeznica Republike Srpske stupa na snagu 14. decembra 2025.

Autor Nikolina Damjanić
0

Željeznice Republike Srpske obavještavaju putnike da novi red vožnje za 2025/2026. godinu stupa na snagu 14. decembra 2025. godine u 00.01 čas, a važiće do 12. decembra 2026. godine.

Novi red vožnje ŽRS Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Prema planiranom redu vožnje, putnički vozovi će u unutrašnjem saobraćaju svakodnevno saobraćati na sljedećim relacijama:

Doboj – Banja Luka – Doboj

Banja Luka – Novi Grad / Dobr­ljin – Banja Luka

Doboj – Petrovo Novo – Doboj

Iz Željeznica Republike Srpske poručuju da svim putnicima žele ugodnu i bezbrižnu vožnju.

Sve informacije o polascima i dolascima vozova dostupne su na službenim mjestima Željeznica Republike Srpske, na internet stranici www.zrs-rs.com, kao i putem kontakt telefona željezničkih stanica.

