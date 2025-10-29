logo
Udes na putnom prelazu kod Modriče, auto podletjelo pod lokomotivu

Autor Nikolina Damjanić
0

Na putnom prelazu u MZ Vranjak (opština Modriča) jutros u 7:55 časova automobil je podletio pod lokomotivu Željeznica Republike Srpske.

Auto podletilo pod voz u MZ Vranjak Izvor: Željeznice Republike Srpske

Na lice mjesta po prijavi vanrednog događaja izašli su pripadnici Hitne pomoći, policije Republike Srpske, kao i Komisija za vanredne događaje Željeznica RS. Uviđaj je u toku.

Putni prelaz na kojem se dogodila nesreća osiguran je svjetlosno-zvučnom signalizacijom i saobraćajnim znakovima. Zbog incidenta došlo je i do oštećenja kontaktne mreže.

Željeznice Republike Srpske ponovo apeluju na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima puta i vremena, te da se obavezno zaustave ispred putnog prelaza poštujući saobraćajnu signalizaciju. Kako ističu, samo na taj način mogu se izbjeći nesreće i smanjiti rizik od tragičnih posljedica.

