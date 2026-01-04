Nepoznati kladioničar zaradio 400.000 dolara na Madurovom hapšenju: Odlično predviđanje ili je znao unaprijed?

Anonimni korisnik Polimarketa zaradio je više od 400.000 dolara kladeći se na hapšenje predsjednika Venecuele Nikolasa Madura - samo nekoliko sati prije nego što su američke snage izvele operaciju u Karakasu i privele ga u SAD.

Izvor: Instagram printscreen/shutterstock/StringerAL

Tržište predviđanja Polimarket se ovih dana našlo u središtu globalne pažnje nakon što je anonimni korisnik zaradio stotine hiljada dolara kladeći se na hapšenje predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

Korisnik je otvorio nalog samo osam dana prije američke vojne operacije u Venecueli, a zatim je uložio skoro 34.000 dolara na niz visoko rizičnih političkih predviđanja. Do nedjelje popodne, ti ulozi su se pretvorili u više od 409.000 dolara profita, pokazali su podaci kompanije Polymarket.

Najveći profit je ostvaren kroz opkladu da će Maduro biti van vlasti do 31. januara. Ulog od 32.537 dolara donio je povraćaj od preko 1.240 procenata za manje od 24 sata, odnosno više od 404.000 dolara zarade.

Izvor: Instagram prinstcreen

Dodatne, manje opklade, vezane za mogućnost američke vojne intervencije, slanja trupa ili invazije na Venecuelu, donijele su prinose između 214 i čak 985 procenata.

Posebnu pažnju je izazvao tajming. Nakon što su se veći dio sedmice vjerovatnoće za Madurov pad kretale ispod šest procenata, tržište je iznenada "oživjelo" u ranim jutarnjim satima.

Oko 1:15 sati, vjerovatnoća je počela da raste, dostigavši oko 12,5 procenata do 1:50 ujutru, samo nekoliko minuta prije nego što su se pojavili prvi izvještaji o eksplozijama u Karakasu.

Ukupno je u Polimarketove ugovore vezane za Madurov odlazak sa funkcije uloženo oko 56,6 miliona dolara, od čega se 11 miliona odnosilo na rok do 31. januara. Ugovori sa ranijim datumima, 30. novembar i 31. decembar, privukli su dodatne desetine miliona dolara.

Ova neobična trgovina izazvala je buru reakcija na društvenim mrežama. Jedna objava na X platformi, u kojoj se postavlja pitanje da li je riječ o insajderskim informacijama, prikupila je skoro 7,3 miliona pregleda, a korisnici su se pitali da li su tržišta predviđanja postala novi pokazatelj tajnih političkih odluka.

U međuvremenu, potvrđeno je da su američke snage izvele operaciju u Karakasu u ranim jutarnjim satima u subotu, tokom koje su Maduro i njegova supruga uhapšeni i prebačeni u SAD. Venecuelanski lider je sada u pritvoru, gdje čeka suđenje po optužbama za narkoterorizam i ilegalno posjedovanje oružja.