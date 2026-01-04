logo
Poznato ko će zamijeniti Madura: Vrhovni sud Venecuele donio odluku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ustavno vijeće Vrhovnog suda Venecuele naložilo je da potpredsjednica Delsi Rodrigez preuzme ulogu vršiteljke dužnosti predsjednice zemlje.

Ko će zamijeniti Madura Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP / Profimedia

Ustavno vijeće Vrhovnog suda Venecuele naložilo je da potpredsjednica Delsi Rodrigez preuzme ulogu vršiteljke dužnosti predsjednice zemlje u odsustvu Nikolasa Madura, koji je uhapšen juče rano ujutru u operaciji američkih snaga.

U sudskoj presudi navodi se da će Rodrigez preuzeti "dužnost predsjednika Bolivarske Republike Venecuele, kako bi se obezbijedio administrativni kontinuitet i sveobuhvatna odbrana nacije".

U presudi se dodaje da će sud razmatrati ovo pitanje kako bi "utvrdio primjenljiv pravni okvir za garantovanje kontinuiteta države, upravljanja vladom i odbrane suvereniteta usljed prisilnog odsustva predsjednika Republike".

Rodrigez rekla da je Maduro jedini predsjednik zemlje

Delsi Rodrigez izjavila je juče da je Nikolas Maduro jedini predsjednik Venecuele, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da je ona položila zakletvu pošto je Maduro odveden iz zemlje u američkoj vojnoj operaciji.

Rodrigez se obratila javnosti na državnoj televiziji iz Karakasa zajedno sa svojim bratom, predsjednikom Nacionalne skupštine Horheom Rodrigezom, ministrom unutrašnjih poslova Diosdadom Kabeljom, kao i ministrima spoljnih poslova i odbrane.

U galeriji pogledajte fotografije hapšenja Nikolasa Madura:

Rodrigez je pozvala na mir i jedinstvo u odbrani zemlje nakon Madurine „otmice“ i poručila da Venecuela nikada neće biti kolonija nijedne nacije.

Tramp je izjavio da će SAD "voditi Venecuelu" sve do "bezbedne" predaje vlasti. Novinarima je rekao da će američke vojne snage ostati na svojim pozicijama dok se američki zahtjevi u potpunosti ne ispune.

(Index/MONDO)

