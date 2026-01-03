logo
"Mogući i novi napadi": Tramp najavio da će Amerika preuzeti upravljanje Venecuelom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Države da upravljaju Venecuelom dok ne dođe do bezbjedne, odgovarajuće i promišljene tranzicije.

Tramp najavio da će Amerika preuzeti upravljanje Venecuelom Izvor: lev radin / Shutterstock.com

Tramp je naveo da je Amerika spremna da pokrene čak i veći napad na Venecuelu ako se ukaže potreba.

On je istakao da nijedan komad američke vojne opreme nije izgubljen tokom operacije protiv Venecuele, niti je ijedan američki vojnik ubijen.

"SAD su izvele izuzetnu vojnu operaciju u Karakasu, pokazavši snagu i moć u vazduhu, na moru i na kopnu", rekao je Tramp.

On je dodao da ostaje na snazi embargo na svu naftu Venecuele, optuživši Karakas za krađu američke imovine.

Tramp je napomenuo da se predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga sada nalaze na brodu koji putuje ka Njujorku.

"Trenutno su na brodu. Na kraju će se uputiti ka Njujorku, a onda će biti donesena odluka, pretpostavljam, između Njujorka i Majamija ili Floride", rekao je Tramp novinarima.

On je dodao da će obimni dokazi biti predstavljeni na sudu.

"Maduro i Silija Flores optuženi su za smrtonosni narko-terorizma protiv Sjedinjenih Država i njenih građana", rekao je Tramp.

(Srna)

Tagovi

Donald Tramp Venecuela

