logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp objavio sliku uhapšenog Madura: Oglasio se na svojoj društvenoj mreži (Foto)

Tramp objavio sliku uhapšenog Madura: Oglasio se na svojoj društvenoj mreži (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Objavljena slika uhapšenog Madura.

Tramp objavio sliku uhapšenog Madura Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL/AFP POOL

Donald Tramp objavio je sliku uhapšenog Madura na svojoj mreži Truth social. Fotografija je navodno nastala na brodu USS Iwo Jima.

Na fotografiji se vidi Nikolas Maduro u trenerci, kako drži flašicu vode. Preko očiju ima povez, a ruke su mu vezane lisicama, a čini se da oko vrata ima pojas za spasavanje. Pored njega se nalazi osoba u jakni s oznakom američke Agencije za suzbijanje droga (DEA).

Izvor: Truth Social / screenshot

Sjedinjene Američke Države izvele su jutros udare na više ciljeva u Karakasu, a američki predsjednik je saopštio da su Maduro i njegova supruga uhvaćeni i odvedeni iz zemlje.

Na meti napada su bile vojne baze, civilni objekti, luka.

Venecuelanski zvaničnici navode da u američkom napadu ima žrtava i da se njihov broj utvrđuje, prenosi "Sputnjik".

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Nikolas Maduro

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ