Tramp objavio sliku uhapšenog Madura: Oglasio se na svojoj društvenoj mreži (Foto)

Objavljena slika uhapšenog Madura.
Donald Tramp objavio je sliku uhapšenog Madura na svojoj mreži Truth social. Fotografija je navodno nastala na brodu USS Iwo Jima.
Na fotografiji se vidi Nikolas Maduro u trenerci, kako drži flašicu vode. Preko očiju ima povez, a ruke su mu vezane lisicama, a čini se da oko vrata ima pojas za spasavanje. Pored njega se nalazi osoba u jakni s oznakom američke Agencije za suzbijanje droga (DEA).Izvor: Truth Social / screenshot
Sjedinjene Američke Države izvele su jutros udare na više ciljeva u Karakasu, a američki predsjednik je saopštio da su Maduro i njegova supruga uhvaćeni i odvedeni iz zemlje.
Na meti napada su bile vojne baze, civilni objekti, luka.
Venecuelanski zvaničnici navode da u američkom napadu ima žrtava i da se njihov broj utvrđuje, prenosi "Sputnjik".
(Mondo.rs)