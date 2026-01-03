logo
Zašto je Maduro uhapšen? Otkriveno šta SAD namjerava sa predsjednikom Venecuele

Zašto je Maduro uhapšen? Otkriveno šta SAD namjerava sa predsjednikom Venecuele

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Državni sekretar Marko Rubio tvrdi da je Nikolas Maduro uhapšen kako bi odgovarao pred sudom u SAD.

Zašto je Nikolas Maduro uhapšen Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL/AFP POOL

Sjedinjene Američke Države su uhapsile predsjednika Venecuele Nikolas Madura kako bi odgovarao pred sudom u SAD, izjavio je republikanski senator koji kaže da je razgovarao sa državnim sekretarom Markom Rubiom.

"Obavijestio me je da je Nikolas Maduro uhapšen od strane američkog osoblja kako bi odgovarao pred sudom u Sjedinjenim Državama po krivičnim optužbama i da je kinetička akcija koju smo večeras vidjeli sprovedena kako bi se zaštitili oni koji izvršavaju nalog za hapšenje", napisao je senator Jute Majk Li na X-u i dodao:

"Ova akcija verovatno spada u predsjednička ovlašćenja prema Članu II Ustava da se zaštiti američko osoblje od stvarnog ili neposrednog napada."

Li je izrazio zabrinutost zbog napada, pišući na X-u:

"Radujem se što ću saznati šta, ako išta, ustavno opravdava ovu akciju u odsustvu objave rata ili ovlašćenja za upotrebu vojne sile."

"Zahtijevam hitan dokaz da su živi"

Potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez tokom obraćanja na televiziji izjavila je da se mjesto boravka predsjednika Nikolasa Madura i prve dame Silije Flores još uvijek ne zna.

Zahtevijala je hitan dokaz da su oboje živi, nakon izvještaja da su ih američke snage zarobile tokom velike vojne operacije.

Rodrigez je potvrdila civilne žrtve i smrt vojnika usled napada, za koje je rekla da su pogodili više područja, uključujući Karakas, Aragvu, Mirandu i La Gvairu.

"Ima nevinih stanovnika Venecuele koji su izgubili živote", rekla je, nazivajući napad teškim napadom na suverenitet nacije.

Podsjetimo, predsednika Nikolasa Madura zarobili su rano jutros pripadnici "Delta snaga", vodeće specijalne jedinice američke vojske, rekli su američki zvaničnici za CBS njuz.

Elitne Delta snage vojske bile su odgovorne i za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr el Bagdadi.

Predsjednik SAD Donald Tramp se oglasio na društvenoj mreži TruthSocial i u objavi je potvrdio da su američke snage izvele napad, dodajući da su Maduro i njegova supruga uhvaćeni.

"Sjedinjene Američke Države uspješno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsjednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji", naveo je Tramp.

