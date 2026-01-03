logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Maduro je zarobljen": Tramp saopštio dramatične informacije o stanju u Venecueli

"Maduro je zarobljen": Tramp saopštio dramatične informacije o stanju u Venecueli

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Donald Tramp se oglasio nakon napada na Venecuelu i poručio da je predsjednik te zemlje Nikolas Maduro "zarobljen i izbačen iz zemlje".

"Maduro je zarobljen": Tramp saopštio dramatične informacije o stanju u Venecueli Izvor: Shutterstock/mark reinstein/Teacher Photo/StringerAL

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon napada na Venecuelu i poručio da je predsjednik te zemlje Nikolas Maduro "zarobljen i izbačen iz zemlje".

"Sjedinjene Američke Države uspješno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsjednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, zarobljen i izbačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji", naveo je Tramp.

Panika je nastala u Venecueli nakon što su eksplozije odjeknule u glavnom gradu. Ubrzo je vojska izašla na ulice Venecuele, a predsjednik Kolumbije poručio: "Uzbuna za cijeli svijet".

U Venecueli je proglašeno i vanredno stanje.

Američki zvaničnici su potvrdili da je u toku vojna operacija.

(Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Venecuela Donald Tramp Nikolas Maduro

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ