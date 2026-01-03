Ekplozije odjekuju Venecuelom: Karakas nadlijeću avioni i zavijaju sirene

U glavnom gradu Venecuele trenutno odjekuju eksplozije i grad u niskom letu nadlijeću avioni.

U glavnom gradu Venecuele Karakasu trenutno odjekuju eksplozije i grad u niskom letu nadlijeću avioni, prenio je Asošijeted pres.

Kako navodi Rojters, pozivajući se na očevice sa lica mjesta, nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom delu Karakasa ostala je bez struje.

Prve eksplozije odjeknule su oko 1.50 časova po lokalnom vremenu. Navodno je odjeknulo sedam eksplozija.

Agencija dodaje i da se mogu čuti glasni zvuci.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp više puta je upozorio da se SAD spremaju da preduzmu nove mjere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom u Venecueli i da će kopneni udari početi "uskoro".

Tramp je u oktobru izjavio da jeovlastio CIA da djeluje unutar Venecuele kako bi suzbila ilegalne tokove migranata i droge iz te južnoameričke zemlje.

