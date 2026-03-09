Zabranjen izvoz nafte i goriva iz Srbije: Vlada donijela odluku na vanrednoj sjednici

Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta do 19. marta.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vlada Republike Srbije donijela je na jutrošnjoj vanrednoj sjednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora.

"Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta do 19. marta nakon čega ćemo donositi dalje odluke. Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cijena a usled globalnih poremećaja na svjetskom tržištu", izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ona podsjeća i da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate jeftinije u odnosu na njegovu realnu cijenu na berzi te da država čini sve da zaštiti građane i privredu.

(Mondo.rs)