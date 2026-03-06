logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koreja postigla važan dogovor: Stiže velika količina nafte, odgovor na rast cijena zbog sukoba u Iranu

Koreja postigla važan dogovor: Stiže velika količina nafte, odgovor na rast cijena zbog sukoba u Iranu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Južna Koreja dogovorila nabavku 6 miliona barela nafte iz UAE kako bi stabilizovala rastuće cijene goriva izazvane eskalacijom rata na Bliskom istoku.

Južna Koreja dogovorila nabavku nafte Izvor: Pelagija/Shutterstock

Južna Koreja saopštila je da je postigla dogovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o nabavci 6 miliona barela sirove nafte, sa ciljem stabilizacije cijena energije koje su porasle zbog eskalacije rata na Bliskom istoku, prenosi AP news. 

Kang Hun-sik, šef kabineta predsjednika Južne Koreje Li Dže Mjunga, izjavio je u petak na konferenciji za medije da su hitne zalihe namijenjene suzbijanju rasta cijena goriva koje je zabilježen ove nedjelje.

Sve vesti o napadu Izraela i Amerike na Iran čitajte u našem blogu uživo.

(Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

nafta Južna Koreja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ