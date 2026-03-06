Osumnjičen za odavanje službene tajne: Uhapšeni policajac pušten da se brani sa slobode

Nakon hapšenja u akciji "Zodijak", policajac D.O. (1993) ispitan je u OJT Banja Luka zbog odavanja službene tajne i pušten da se brani sa slobode.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nastavljena je procesna aktivnost u okviru policijske akcije „Zodijak“. Nakon jučerašnjeg hapšenja policijskog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, inicijala D. O. (1993), postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka donio je odluku o daljim mjerama.

Tužilaštvo traži mjere zabrane

Nakon ispitivanja osumnjičenog, tužilac je Osnovnom sudu u Banjaluci uputio prijedlog za određivanje sljedećih mjera zabrane:

Oduzimanje putnih isprava i zabrana putovanja;

Zabrana sastajanja i komunikacije sa određenim licima.

D. O. je nakon ispitivanja pušten i u nastavku postupka braniće se sa slobode, a konačnu riječ o predloženim mjerama daće sudija za prethodni postupak.

Suspenzija i disciplinski postupak

Podsjećamo, D. O. se sumnjiči za krivično djelo Odavanje službene tajne (član 323. KZ RS). Iz MUP-a Srpske je ranije saopšteno da će policajac biti suspendovan sa dužnosti, te da će protiv njega biti pokrenut unutrašnji (disciplinski) postupak.

Akcija „Zodijak“ usmjerena je na suzbijanje zloupotrebe službenog položaja i drugih nezakonitosti unutar institucija, a nadležni organi najavljuju nastavak aktivnosti.

Prvog dana akcije, uhapšeni su N.V. i D.Ć. (drugi policajac) iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, dok je iz policije rečeno da se za još dva lica intenzivno traga.

Tokom jučerašnje akcije pronađeni su i oduzeti kokain, digitalna vaga, municija različitog kalibra i novac u vrijednosti od oko 77.000 KM.