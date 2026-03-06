Slatke, ali preskupe: Prve hercegovačke jagode stigle u Banjaluku (FOTO)

Na banjalučku Tržnicu stigle su prve jagode, dozrele ovih dana na području Hercegovine, a za ovaj slatki užitak potrebno je izdvojiti 10 KM, i to za omanju posudu.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

Riječ je, tvrde prodavci, o ranim i kvalitetnim jagodama.

Banjalučani u izjavi za ističu da je ta cijena previsoka za prosječnog građanina, iako bi jedna lijepo zapakovana posuda bila odličan poklon damama za 8. mart – Međunarodni dan žena.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

Na lokalnu tržnicu pristigao je i srijemuš, poznat i kao medvjeđi ili divlji bijeli luk. Njegova cijena je daleko pristupačnija od jagoda, budući da je za vezicu potrebno izdvojiti 1,5 KM.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

(Srna)