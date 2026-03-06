BiH dobija milionska ulaganja: EU obezbijedila 140,5 miliona evra za reforme

Savjet ministara danas je utvrdio prijedlog sporazuma prema kojem je EU osigurala 140.500.000 evra za finansiranje reformi u BiH.

Izvor: Shutterstock

Riječ je o Prijedlogu sporazuma o finansiranju Višegodišnje akcije za BiH za period 2025 - 2027. godina između EU i BiH. EU predstavlja Evropska komisija, a BiH Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara.

Sporazum će u cjelosti finansirati EU u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći /IPA tri/, rok izvršenja je 12 godina, a period operativnog sprovođenja je šest godina od njegova zaključivanja.

Prijedlog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju procedure, a za potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije.

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog sporazuma o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat poboljšanja upravljanja putnom imovinom u Federaciji BiH kao dio Investicijskog programa za gradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih puteva u FBiH.

Zajam od 70.000.000 evra biće alociran na FBiH, sa rokom otplate od 22 godine, uključujući 12 godina grejs-perioda.

Prijedlog sporazuma o zajmu s Osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru odlučivanja, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

(Srna)