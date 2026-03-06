logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BiH dobija milionska ulaganja: EU obezbijedila 140,5 miliona evra za reforme 1

BiH dobija milionska ulaganja: EU obezbijedila 140,5 miliona evra za reforme

Autor Dragana Božić
1

Savjet ministara danas je utvrdio prijedlog sporazuma prema kojem je EU osigurala 140.500.000 evra za finansiranje reformi u BiH.

EU obezbjedila 140,5 miliona evra za reforme u BiH Izvor: Shutterstock

Riječ je o Prijedlogu sporazuma o finansiranju Višegodišnje akcije za BiH za period 2025 - 2027. godina između EU i BiH. EU predstavlja Evropska komisija, a BiH Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara.

Sporazum će u cjelosti finansirati EU u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći /IPA tri/, rok izvršenja je 12 godina, a period operativnog sprovođenja je šest godina od njegova zaključivanja.

Prijedlog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju procedure, a za potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije.

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog sporazuma o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat poboljšanja upravljanja putnom imovinom u Federaciji BiH kao dio Investicijskog programa za gradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih puteva u FBiH.

Zajam od 70.000.000 evra biće alociran na FBiH, sa rokom otplate od 22 godine, uključujući 12 godina grejs-perioda.

Prijedlog sporazuma o zajmu s Osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru odlučivanja, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora u Savjetu ministara. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

EU BiH ekonomske reforme

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Taman se 3 čovjeka obogate i to je to

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ