U Sarajevo sletio prvi avion iz Dubaija sa državljanima BiH

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Prvi avion sa više od 170 državljana BiH, koji su evakuisani sa Bliskog istoka, sletio je na sarajevski aerodrom.

Aerodrom Sarajevo Izvor: Shutterstock

Ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima /UAE/ Bojan Đokić rekao je ranije da je kompanija "Flaj Dubai" potvrdila je da će biti realizovan let iz Dubaija za Sarajevo sa državljanima BiH.

Let je bio planiran za danas u 15.45 časova.

Savjet ministara donio je danas odluku da iz tekuće rezerve bude izdvojeno 800.000 KM za čarter letove kako bi državljani BiH bili evakuisani iz Dubaija.

Ranije je saopšteno da se prikupljaju ponude avio-kompanija, te da će sutra, u skladu sa zakonskim procedurama, biti odabrana kompanija koja će obavljati evakuacije državljana BiH.

Prioritet će imati trudnice, majke s malom djecom i starije osobe. 

(Srna)

