Osnovni sud Banjaluka odbio zahtjev Sene Uzunović: Milorad Dodik ostaje na čelu SNSD-a

Osnovni sud Banjaluka odgovorio je sudiji Suda BiH Seni Uzunović da je ranije doneseno pravosnažno rješenje kojim je odbijen njen zahtjev da Milorad Dodik bude izbrisan iz registra kao predsjednik SNSD-a, rečeno je Srni u Osnovnom sudu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

S obzirom na to da je Uzunovićeva ponovo zatražila da se Dodik izbriše iz registra, iz Osnovnog suda su joj odgovorili da je ova pravosudna institucija donijela rješenje koje je pravosnažno od 25. decembra prošle godine, prema kojem Dodik ostaje predsjednik SNSD-a.

Sud je tada konstatovao da je Milorad Dodik funkcioner SNSD-a, a ne sama stranka, te da zbog toga ne mogu biti primijenjene odredbe Zakona o političkim organizacijama koje to regulišu.

O ovom pitanju Sud ne može ponovo odlučivati.