Jelena Trivić traži zabranu ulaska u BiH za Tompsona

Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, zatražila je od Ministarstva bezbjednosti BiH zabranu ulaska za Marka Perkovića Tompsona.

Izvor: Narodni front

“Ministarstvu bezbjednosti BiH poslala sam zahtjev za izdavanje mjere zabrane ulaska u BiH licu Marku Perkoviću Tompsonu”, saopštila je ovo prof. dr Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, zbog veličanja ustaštva na koncertima pomenutog pjevača unutar BiH.

Kako kaže, rezolucije i deklaracije koje su podnesene u Narodnoj skupštini o zabrani promovisanja ustaštva su svakako korisne, ali to neće spriječiti Tompsona da napravi novi koncert na teritoriji Federacije BiH, u nekoj od opština i gradova gdje mu očigledno rado izdaju dozvole i ne vide ništa sporno u njegovom promovisanju ustaštva.

“Bio bi to još jedan koncert na kojem će se opet čuti pokliči ‘za dom spremni’ i vijoriti šahovnice iz doba zloglasne NDH, ustaške tvorevine od čije ruke je stradalo preko milion Srba, Jevreja, Roma i drugih koji su se protivili njihovoj zvaničnoj politici rasnog, vjerskog i nacionalnog istrebljenja svih onih koji se nisu uklapali u njihov poredak koji su provodili”, kazala je Trivićeva.

Trivić smatra da je najbolje rješenje za ovu situaciju zabrana ulaska u BiH za Tompsona za šta Ministarstvo bezbjednosti BiH, prema Zakonu o strancima, ima puni pravni osnov jer lice Marko Perković Tompson, po njenim riječima, narušava javni poredak i prijetnja je po bezbjednost zemlje.

“Samo zabrana ulaska u BiH licu Marko Perković Tompson može ovo lice onemogućiti da ponovo organizuje koncerte u opštinama i gradovima koje mu očigledno rado izdaju dozvole i ne vide ništa sporno u njegovim koncertima. Ministarstvo bezbjednosti BiH ima puni pravni osnov da ovom licu zabrani ulazak u Bosnu i Hercegovinu jer promoviše ustaštvo, te rasnu, vjersku i nacionalnu netrpeljivost koja je i bila ideološka osnova postojanja zloglasne i kvislinške tvorevine zvane NDH”, zaključila je Trivićeva.