Traži od CIK-a veći broj posmatrača: Trivićeva tvrdi da se sprema nova izborna krađa

Predsjednica Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić komentarisala je održavanje ponovljenih izbora u entitetu Republika Srpska, koji su zakazani za 8. februar, na 136 biračkih mjesta.

Izvor: Narodni front

Prema njenim tvrdnjama, u pripremi je velika izborna krađa.

"Konkretno, samo u Laktašima razmjere krađe, tj. dodatnog ubacivanja listića kreću se od 2.000 do 2.500 glasova. Isti scenario spremaju i za 25 od 50 biračkih mjesta u Laktašima na kojima se izbori ponavljaju. Novac za članove biračkih odbora je već pripremljen i nude se desetine hiljada KM po članu", kazala je Trivićeva.

Dodala je da će na ponovljenim izborima, na biračkim mjestima vjerovatno biti isti članovi biračkih odbora kao 23. novembra.

"Zamislite samo šta će da se desi ako budu isti ljudi na biračkim mjestima zbog čijih malverzacija se zapravo izbori ponavljaju“, istakla je Trivićeva uz napomenu da opozicija, odnosno SDS, ima pravo na jednog posmatrača na biračkom mjestu, te da druge stranke opozicije nisu u izbornom procesu i da zato nemaju pravo na posmatrače"

Trivićeva ističe da ukoliko su svi članovi biračkih odbora „odrađeni“, odnosno uigrani u krađi, jedan posmatrač ne može sam da spriječi krađu i dodatno ubacivanje listića za Karana.

"Apelujem na Centralnu izbornu komisiju da omogući veći broj posmatrača ispred jednog političkog subjekta, u ovom slučaju Srpske demokratske stranke, po biračkom mjestu ili da dozvoli da i drugi zainteresovani politički subjekti prijave svoje posmatrače. Svakako, najbolja odluka bi bila da se nove tehnologije koje su već primijenjene na pilot mjestima 2024. godine, iskoriste za ovih 136 mjesta", poručila je Trivićeva.

Vlast se, kako kaže Trivićeva, neće predati niti pustiti da se izbori održe normalno i odraze stvarnu volju građana.

"Centralna izborna komisija mora da iznađe način u skladu sa zakonom i pratećim pravilnicima da obezbijedi uslove u kojoj se na istim biračkim mjestima ne smiju desiti malverzacije glasovima, a što se desilo 23. novembra prošle godine zbog čega se izbori zapravo i ponavljaju", zaključila je Trivićeva.

Podsjećamo, CIK BiH donijela je odluku da se prijevremni izbori ponove u 136 biračkih mjesta, a ponovljeni izbori biće održani 8. februara.

(Mondo)