Oduzeti im droga, novac i skupa vozila: Tri godine zatvora za dvojicu uhapšenih u akciji "Smagler"

Okružni sud u Doboju nepravosnažno je osudio na tri godine zatvora dvije osobe iz ovog grada čiji su inicijali D.J. (30) i S.M. (33) uhapšene u policijskoj akciji "Smagler", u kojoj je oduzeta droga, novac i skupocjeni automobili.

Izvor: Screenshot

Sudija je prihvatio sporazum o priznanju krivice sa optuženima za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droga i produžen im je pritvor koji može trajati do pravosnažnosti presude, saopšteno je iz dobojskog Okružnog suda.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su 22. avgusta u akciji "Smagler" 16 lica, od kojih je oduzeta droga, novac i skupocjeni automobili.

Na osnovu naredbe Okružnog suda Doboj, izvršeni su pretresi na 60 lokacija na području Doboja, Teslića, Broda i Petrova i oduzeto 4.512 grama kokaina, 1.380 grama spida, 1.629 grama marihuane, 81 medicinska tableta, 26.410 evra, oružje, municija, mobilni telefoni i više skupocjenih vozila - "audi", "mercedes", "be-em-ve" i "folksvagen".

Sve aktivnosti realizovane su pod nadzorom dobojskog Okružnog javnog tužilaštva u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Mrkonjić Grad i Žandarmerijom MUP-a Republike Srpske.