PU Doboj o akciji "Smagler": Dvojac osumnjičen za paljenje automobila Slađana Jovića i Amira Hurtića

Autor Dušan Volaš
Dvije osobe uhapšene u policijskoj akciji "Smagler" dovode se u vezu sa paljevinom vozila direktora "Željeznica Republike Srpske" Slađana Jovića i poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Amira Hurtića.

PU Doboj o akciji "Smagler": Dvojac osumnjičen za paljenje automobila Slađana Jovića i Amira Hurtića Izvor: Screenshot

Protiv njih je dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju, rečeno je na konferenciji za novinare Policijske uprave Doboj.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Doboj Dragan Sušić rekao je da se dva lica dovode u vezu sa oštećenjima vozila i da im je Okružni sud u Doboju produžio mjeru pritvora zajedno sa drugim licima uhapšenim u akciji "Smagler".

"Okružnom javnom tužilaštvu Doboj dostavljen je izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv dva lica i u tim predmetima se nastavljaju istražne radnje", rekao je Sušić novinarima.

Kada je u pitanju paljevina vikendice vlasnika portala iz Doboja, Sušić je naveo da na tom predmetu nema novih informacija i dokaza, te da se istraga nastavlja.

Načelnik Policijske uprave Doboj Slobodan Radinković rekao je da su ovi događaji izazvali uznemirenost građana, ali da policija raspolaže sa dovoljno informacija za njihovo rasvjetljavanje.

Mondo/Srna

