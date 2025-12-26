Vrhovni sud FBiH pokrenuo provjere: Finansijska policija "češlja" dokumentaciju o bivšem premijeru KS

Finansijska policija FBiH, po Naredbi posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH (POSKOK), privremeno je oduzela dokumentaciju iz Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, uz prisustvo postupajućeg tužioca.

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova

Finansijska policija privremeno je oduzela dokumentaciju iz Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo zbog sumnje da je aktuelni ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković zloupotrijebio funkciju dok je obavljao dužnost kantonalnog premijera i predsjedavajućeg Kantonalne skupštine.

Dokumentacija je oduzeta radi provjere navoda iz prijave kojom je obuhvaćen Konaković.

"Oduzimanje dokumentacije naredilo je Posebno odjeljenje za borbu protiv korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije BiH (POSKOK), uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca", rekla je Srni portparol POSKOK-a Nina Hadžihajdarević.

Ona je navela da je dokumentacija oduzeta zbog sumnje da je Konaković zloupotrijebio položaj i ovlaštenja u periodu od 2015. do 2018. godine kada je bio predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo i od 2018. do 2020. godine dok je obavljao dužnost premijera Kantona Sarajevo.

Mediji su ranije izvještavali da se dio sporne dokumentacije odnosi na finansijski izvještaj iz 2019. godine, koji je ukazao na niz nepravilnosti u raspolaganju budžetskim sredstvima. Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da nije postojala zakonska osnova za planiranje i realizaciju transfera pojedincima, kao ni neprofitnim organizacijama i udruženjima u okviru Kabineta predsjedavajućeg Skupštine KS, budući da taj organ za takve aktivnosti nije bio nadležan, prenosi "Radio Sarajevo".