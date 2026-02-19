Advokat o nedostatku snimka iz tramvaja: Saznao sam iz medija, Tužilaštvo treba ispitati uzroke

Elmin Plećan, advokat Adnana Kasapovića, vozača sarajevskog tramvaja prokomentarisao je informaciju koja se pojavila u javnosti o nepostojanosti snimka iz tramvaja.

Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

"Za ovo sam saznao iz medija. Vidjećemo šta će biti dalje. Ovo je sada neka nova činjenica i Tužilaštvo treba da istraži zašto nema videozapisa. Ovaj dokaz bio bi vrlo važan da pokaže ponašanje vozača čime bi otklonili sve ostale dileme, ali imaju ostali videozapisi sa okolnih objekata, pretpostavljam da su oni sačuvani.

Kamera je oko koje snima, a podatak se pohranjuje na nekom hardverskom dijelu. Nemoguće da samo ta kamera nije snimala ako su ostale radile ili je ta kamera bila neispravna. Ta kamera je trebala da potvrdi ono što mi iznosimo i što bi išlo u korist optuženog vozača", izjavio je Plećan za "Avaz".

Naime, prema informacijama iz medija, kamera u tramvaju smrti, ne radi još od decembra 2025. godine.