logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istraga o tragediji u Sarajevu: Saslušano 30 svjedoka i izuzeto 10 snimaka video-nadzora

Istraga o tragediji u Sarajevu: Saslušano 30 svjedoka i izuzeto 10 snimaka video-nadzora

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Istraga o tramvajskoj nesreći u Sarajevu vodi u više pravaca sa posebnim akcentom na tehničku ispravnost tramvaja, a do sada je saslušano 30 svjedoka i izuzeto 10 snimaka video-nadzora iz tramvaja i sa svih okolnih objekata, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Istraga o tragediji u Sarajevu: Saslušano 30 svjedoka i izuzeto 10 snimaka video-nadzora Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Iz Kantonalnog tužilaštva preciziraju da su, između ostalih, izuzeti snimci video-nadzora sa "BH Telekoma", Zemaljskog muzeja, Tehničke škole i iz tramvajske kabine i da su svi trenutno na forenzičkoj obradi.

Iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo izuzeta je obimna dokumentacija koja se odnosi na rekonstrukciju kompletne tramvajske pruge i signalni planovi svih relevantnih raskrsnica koji će se vještačiti, navodi se u saopštenju.

Iz Tužilaštva navode da se prikuplja dokazna građa s ciljem sveobuhvatnih vještačenja mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke.

"Dinamika rada na ovom predmetu zavisiće od brzine postupanja istražilaca policijskih agencija, vještaka, drugih agencija za provođenje zakona i od izdavanja naredbi nadležnog suda koje su potrebne za bilo kakve radnje dokazivanja na terenu", dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se podsjeća da je Kantonalni sud u Sarajevu odbio je prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo za određivanje jednomjesečnog pritvora vozaču tramvaja.

U tramvajskoj nesreći koja se dogodila u četvrtak, 12. februara, u Sarajevu poginuo je dvadesettrogodišnji Erdoan Morankić, dok su četiri osobe povrijeđene, među kojima i 17-godišnja djevojka kojoj je amputirana noga.

Nakon ove nesreće ostavku su podnijeli kantonalni premijer Nihad Uk i direktor Gradskog saobraćajnog preduzeća u Sarajevu Senad Mujagić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

tramvaj Sarajevo nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ