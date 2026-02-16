logo
Advokat vozača: "Tramvaj koji je iskočio iz šina, prošle godine 50 puta isključen iz vožnje"

Autor Haris Krhalić Izvor Klix
Elmin Plećan, advokat GRAS-ovog vozača tramvaja Adnana Kasapovića istakao je ono na šta su mu ukazali vozači tramvaja ovog preduzeća poslije prošlosedmične teške saobraćajne nesreće.

Tramvaj koji je iskočio iz šina, prošle godine 50 puta isključen iz vožnje Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Naime, tvrdi da su mu dali evidenciju koja se odnosi na tramvaj na liniji 1 Željeznička stanica - Baščaršija, a koji je 12. februara iskliznuo iz šina na raskrsnici kod Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

"To je informacija od vozača koji su mi dali evidenciju za to vozilo. Pokazali su mi da je taj tramvaj prošle godine 50 puta isključen iz vožnje. Vidio sam tu evidenciju i ona postoji u GRAS-u. To preduzeće mora imati svaku evidenciju za svako vozilo, što se odnosi i na to kada se pušta u saobraćaj, kada se povlači iz saobraćaja, kada su vanredna isključenja", rekao je on za Klix.

Pitali smo ga da li je informiran o tome da li je (ne)uobičajeno da se takva vrsta vozila toliko često isključuje iz saobraćaja.

"Kazali su mi ono što otprilike i znam, a to je da je riječ o toliko starom vozilu i da se događaju tzv. zalijepljene vožnje. Uobičajeno je da se oni pri 'zalijepljenoj vožnji' ugase i ponovo vraćaju u vožnju. Ne znam na koji način vrše popravke", rekao je Plećan.

Vozač pušten na slobodu

Adnan Kasapović, vozač tramvaja koji je iskočio iz šina u Sarajevu i uzrokovao nesreću u kojoj je poginuo 23-godišnjak, pušten je juče na slobodu.

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je da odredi jednomjesečni pritvor Kasapoviću, kako je predložilo kantonalno Tužilaštvo. Ispred Kantonalnog suda Kasapovića su aplauzom dočekale brojne kolege.

Kantonalno Tužilaštvo juče je na ročištu zatražilo jednomjesečni pritvor za Kasapovića, navodeći da dosadašnji tok istrage ukazuje na to da je do nesreće došlo zbog "ljudskog faktora".

S druge strane, vozač je rekao da nije kriv i da je u pitanju tehnička neispravnost tramvaja.

U saobraćajnoj nesreći uzrokovanoj iskakanjem tramvaja iz šina 12. februara kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Četiri osobe su povrijeđene, među kojima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.

