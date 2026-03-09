Predsjedništvo BiH sastalo se sa papom Lavom XIV u Vatikanu

Članovi Predsjedništva BiH sastali su se u Vatikanu sa papom Lavom XIV, gdje su potvrđeni prijateljski odnosi BiH i Svete stolice. Papa je pozvan da posjeti BiH.

Izvor: © Vatican Media

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se u Vatikanu sa Svetim ocem, papom Lavom XIV, a tokom susreta potvrđeni su izuzetno prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Svete stolice.

Predstavnici Predsjedništva prenijeli su pozdrave u ime Bosne i Hercegovine te izrazili zahvalnost na kontinuiranoj podršci koju Sveta stolica pruža našoj zemlji, uz nadu da će se ta podrška nastaviti i u budućnosti.

Istakli su zahvalnost papi Lavu XIV i Svetoj stolici za dosadašnju podršku Bosni i Hercegovini, posebno naglašavajući njegove poruke mira, solidarnosti i nade, koje imaju snažan odjek u društvu.

Tokom razgovora članovi Predsjedništva izrazili su spremnost Bosne i Hercegovine da doprinese jačanju multilateralizma i očuvanju univerzalnih vrijednosti.

Predsjedništvo BiH uputilo je poziv papi Lavu XIV da posjeti Bosnu i Hercegovinu, a tom prilikom uručili su mu i unikatan srebrni bareljef rozete koja se nalazi na pročelju Katedrale Srca Isusova u Sarajevu.

Nakon susreta sa papom Lavom XIV, članovi Predsjedništva razgovarali su i sa sekretarom za odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Svete stolice, nadbiskupom Polom Ričardom Galagerom.

Tokom tog sastanka razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj političkoj i društvenoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i o regionalnim i globalnim izazovima. Posebno je naglašena važnost očuvanja stabilnosti i institucionalne funkcionalnosti.

Sagovornici su istakli i značaj konstruktivnog političkog dijaloga, jačanja vladavine prava i unapređenja međusobnog povjerenja.