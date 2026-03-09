"Šutirao me, udarao šakama, prijetio smrću“: Policijski komandir u Banjaluci prijavljen zbog zlostavljanja mladića

Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci podnesena je prijava protiv komandira Policijske stanice Banjaluka centar Milana Salamadije zbog krivičnog djela povrede ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja.

Pretučeni mladić Marko Džajić iz Banjaluke u prijavi tužilaštvu do detalja je opisao torturu koju je kako tvrdi, doživio i preživio u zgradi Policijske uprave Banjaluka u februaru ove godine.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka za Srpska info su potvrdili da je prijava zaprimljena.

"U vezi sa vašim obraćanjem i postavljenim pitanjima obavještavamo, da je Okružno javno tužilaštvo Banjaluka dana 11. februara 2026.godine, zaprimilo prijavu podnosioca M.Dž. protiv M.S. zbog krivičnog djela povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja" naveli su iz OJT Banjaluka.

Iz MUP Republike Srpske i Policijske uprave Banjaluka nisu odgovorili na pitanja ovog portala koja su im poslali prije 30 dana, a u kojima su tražili objašnjenje za sve navode iz prijave koju je protiv komandira Policijske stanice Banjaluka Centar Milana Salamadije podnio Džajić, a na prvom mjestu da li je mladić u ovom slučaju imao status osumnjičenog i za koje krivično djelo.

Porodica Marka Džajića nakon svega prolazi kroz agoniju, ali tvrde da nemaju namjeru stati i da će slučaj istjerati do kraja.

"Nije normalno da neko iz MUP RS prijeti mladiću od nepunih 20 godina da će biti ubijen. Borićemo se do kraja kako se ovakve stvari više nikome ne bi ponovile", kaže Markova sestra Nataša.

Prijava postupajućem tužiocu podnesena je 11. februara ove godine, a na okolnosti događaja koji se odigrao dva dana ranije u Policijskoj stanici Banjaluka Centar, nakon što je Marko Džajić pozvan na informativni razgovor.

"Policajac koji me doveo u kancelariju rekao mi je da ustanem nakon čega je od mene tražio da skinem jaknu, pa duks. Pitao sam ga zašto duks, odgovorio je: „Skidaj, moraš“. Nakon toga je tražio da skinem i majicu, pa trenerku. Pitao sam: „Zašto to radim?“, a on mi je odgovorio: „Tako je naređeno, moraš“. Nakon toga mi je rekao da skinem i donji veš. Dok mi je ovaj policajac govorio šta trebam da skinem, nije mi prilazio, samo je gledao u mene. Nakon što sam skinuo donji veš, bilo mi je jako neprijatno i prepao sam se, jer nisam znao šta da očekujem. Policajac mi je rekao da se obučem, ali da ne oblačim jaknu. Moju jaknu je uzeo i odnio u drugu prostoriju. Ja sam sjeo na crvenu stolicu, a onaj policajac se vratio i pitao me da li imam još nešto kod sebe, na šta sam mu odgovorio da nemam ništa, nakon čega je on izašao- navodi se u prijavi koja je podnesena banjalučkom tužilaštvu.

Tada u kancelariju u kojoj se nalazio Marko Džajić, prema navodima iz prijave, ulazi komandir Policijske stanice Centar Milan Salamadija.

"Rekao mi je da ustanem. Čim sam ustao počeo me udarati otvorenom šakom u lice. Udario me koliko se ja sjećam, najmanje 10 puta i to kako otvorenim dlanom, tako i svojom nadlanicom", navodi u prijavi Džajić.

U prijavi se istovremeno konstatuje da je Marko Džajić pokazao povrede na licu.

"Od njegovih udaraca, ja sam se pomjerao po kancelariji, a tokom tog pomjeranja sam se u jednom trenutku zatekao ispred ormara, okrenut leđima, a tada mi je komandir rekao da spustim ruke, koje sam spontano digao tokom udaranja, a glava mi je bila pognuta, pa mi je prišao i nadlanicom me udario u glavu, pri kom udarcu sam ja zadnjim dijelom glave udario u ivicu police ormara. Ja sam tada izgubio svijest, a kada sam ponovo postao svjestan, ležao sam na podu, na boku, vidio sam komandira iznad mene, a on me udario nogom u predio desne strane rebara, derao se na mene i govorio da ustanem i ja sam poslije 10-ak sekundi ustao, a on me nastavio udarati šakama po tijelu, a po licu otvorenim dlanom. Tokom tog udaranja on mi je psovao majku, govorio mi da će me ubiti. Ja sam od tih udaraca pao na crvenu stolicu, pogledao sam u komandira i vidio da mu se vilica pomjera od bijesa. Nakon toga mi je rekao da ustanem te da kleknem ispred njega. Ja sam ustao, pošto nisam htio da kleknem ispred njega on mi je ponovo rekao da kleknem, ja sam pognuo glavu, on mi je prišao, uhvatio me za glavu i udario koljenom u prsa. Kako me udario zacrnilo mi se, on me udario po nogama, kao da me „počisti“ da me u potpunosti obori, pao sam na desni bok i ostao sam bez vazduha. Na šta je on mene povukao i tjerao da klečim. Stao je ispred mene, krenuo me je ponovo psovati, vrijeđati, svašta je govorio, da sam glupan, da sam majmun, da sam dobro prošao kako ću sljedeći put proći, da će mi slomiti ruke i noge da sljedeći put kada pomislim doći u stanicu da će me on čekati tu i da mi je bolje da se ne pojavljujem i da će me ubiti i bukvalno mi je rekao: „Ja ću te ubiti, ja ću ti mozak prosvirati ovim pištoljem“ i hvatao se za dršku pištolja koji je imao za pojasom", zadokumentovano je u prijavi.

Iako je smatrao da je sve trajalo sat vremena, sve se odigralo za 15 do 20 minuta.

"Ja sam ga stalno molio da prestane, a on je govorio „Slomiću te“. U jednom trenutku komandir je počeo da mi postavlja pitanja, u smislu da li se ja bavim drogom, odnosno za koga prodajem drogu, otkud mi skupa trenerka od 300 maraka,a ja sam mu odgovorio da sam ja sportista, da se ne bavim nikakvom drogom, da mi garderobu kupuju roditelji, pa me pitao za konkretna lica da priznam da sa njima prodajem drogu, odnosno pitao me konkretno za I.A. i R.P. a ja sam mu rekao da ja nemam veze sa njima, na šta me komandir nastavio udarati, pa me tri puta udario otvorenim dlanom u predjelu glave, derao se na mene, govorio mi da sam klošar, govorio mi da će me pomenuti izdati i ako priznam da se sa njima bavim drogom, da neću biti „drukara“ već saradnik i da to niko neće znati. Nakon toga se još derao na mene i rekao mi: „Staću ti ja u kraj, što misliš da si mangup u ovom gradu sam ja glavni i sve se mene pita, samo probaj nešto uraditi ja ću ti prosvirati mozak. Nakon čega je izašao iz kancelarije. Sa vrata mi je rekao: Sad si naučio svoju lekciju, kupi svoje stvari i idi kući“", zaključeno je u prijavi Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka protiv komandira Policijske stanice Centar Milana Salamadije.

