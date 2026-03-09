logo
Hitno upozorenje iz Vašingtona: Američkim građanima naređeno da napuste Tursku

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Američka vlada naredila je osoblju koje nije neophodno za rad, kao i članovima porodica zaposlenih, da napuste Generalni konzulat SAD u Adani zbog bezbjednosnih rizika.

Američkim građanima naređeno da napuste Tursku Izvor: Mircea Moira/Shutterstock

Američka vlada naredila je osoblju, koje nije neophodno za rad, kao i članovima porodica službenika američke vlade, da napuste Generalni konzulat SAD u Adani, u Turskoj, zbog bezbjednosnih rizika.

Istovremeno, potvrđeno je da je američki Konzulat u Adani obustavio sve konzularne usluge. Američkim državljanima kojima je potrebna konzularna pomoć savjetuje se da kontaktiraju ambasadu SAD u Ankari ili Generalni konzulat u Istanbulu.

U upozorenju se navodi da građani SAD treba da pokažu povećan oprez prilikom putovanja u Tursku zbog pijretnje od terorizma, oružanog sukoba i mogućnosti proizvoljnog pritvaranja. Istovremeno, naglašeno je da određeni regioni nose znatno veći bezbjednosni rizik.

Stejt department posebno savjetuje da se ne putuje u jugoistočni dio Turske zbog prijetnje od terorizma i oružanog sukoba.

"Američkim građanima koji se trenutno nalaze na jugoistoku Turske se nalaže da što pre napuste to područje", navodi se u saopštenju.

SAD Turska

