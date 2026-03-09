Amerikanci prešli na ljetno računanje vremena: Ove dvije države ignorišu "pomjeranje sata"

Dok mnogi gube sat sna, ove države ignorišu "pomjeranje sata"

Izvor: Shutterstock/fast-stock/Zephyr_p

Veći dio Sjedinjenih Američkih Država prešao je tokom noći na ljetno računanje vremena, pošto su kazaljke na satovima pomjerene jedan sat unaprijed u ranim jutarnjim časovima u nedjelju.

To je za većinu građana značilo sat manje sna, međutim postoje i dijelovi zemlje gdje se sat uopšte ne pomijera.

Dvije američke države godinama ignorišu pomjeranje sata

Kako prenose američki mediji, savezna država Havaji i veći dio Arizone već godinama ne učestvuju u sezonskoj promjeni vremena. U tim dijelovima SAD koristi se standardno vreme tokom cijele godine.

Razlog je prije svega geografski položaj i klimatske prilike, zbog kojih pomjeranje sata nema značajne praktične koristi.

Most of the U.S. will "spring forward" at 2 a.m. on Sunday, bringing later sunsets but darker mornings at first as daylight saving time begins and clocks move ahead one hour.



Here's a look at the sunset times after the time change.https://t.co/EUI61CpHCmpic.twitter.com/WwqymnuCsR — AccuWeather (@accuweather)March 2, 2026

Sve više država razmatra trajno ukidanje pomjeranja sata

U posljednjih nekoliko godina desetine saveznih država pokušale su da uvedu trajno rješenje kada je riječ o računanju vremena.

Prema dostupnim podacima, gotovo 20 država donijelo je zakone ili inicijative koje predviđaju trajno ljetno računanje vremena. Međutim, američki savezni zakon trenutno dozvoljava državama samo da pređu na trajno standardno vrijeme.

Ipak, u američkom Kongresu već postoji zakonodavna inicijativa koja bi to mogla da promijeni.

Zakoni o trajnom vremenu razmatraju se u više od deset država

Prijedlozi zakona koji bi omogućili trajno standardno vrijeme trenutno su u proceduri u više saveznih država, među kojima su Aljaska, Kalifornija, Indijana, Kanzas, Kentaki, Mičigen, Misuri, Nebraska, Nju Džerzi, Njujork, Rod Ajland, Pensilvanija i Vermont.

U pojedinim slučajevima riječ je o inicijativama koje su prenijete iz prethodnih zakonodavnih saziva.

Neke države čekaju odluke svojih suseda

U Virdžiniji je, na primer, Senat u februaru usvojio predlog zakona koji bi omogućio da ta država trajno ostane na standardnom vremenu. Ipak, konačna odluka odložena je najmanje do 2027. godine.

Prijedlog predviđa da bi promjena stupila na snagu samo ukoliko isto učine i Vašington i savezna država Merilend.

Sličan pristup ima i država Ilinois, gdje bi trajno standardno vrijeme moglo da bude uvedeno samo ako se na isti potez odluče susjedne države Indijana, Ajova, Misuri i Viskonsin.

Pojavio se i prijedlog za "polovično letnje vreme"

U Vašingtonu i još nekim državama već su usvojeni zakoni koji podržavaju trajno ljetno računanje vremena, dok se paralelno u Kongresu razmatra nekoliko različitih modela.

Trenutno je u proceduri pet različitih zakonskih prijedloga: dva predviđaju trajno ljetno vrijeme, dva bi državama prepustila odluku o vremenskom režimu, dok jedan predlaže takozvano "polovično ljetno računanje vremena".

Stručnjaci uglavnom podržavaju trajno standardno vrijeme

Zdravstveni stručnjaci u velikoj mjeri smatraju da bi trajno standardno vrijeme bilo najpovoljnije za ljudski organizam, jer je bliže prirodnom ritmu dana i noći.

Međutim, političke inicijative u Vašingtonu uglavnom su usmjerene ka uvođenju trajnog ljetnog računanja vremena.

Za sada nema konačne odluke

Za sada nije poznato da li će američki Kongres usvojiti neki od prijedloga koji su trenutno u proceduri, niti da li će pojedine države samostalno promijeniti svoje zakone.

Ukoliko ne bude većih promjena, naredno pomjeranje kazaljki u SAD očekuje se 1. novembra, kada će satovi biti vraćeni jedan sat unazad.

(The Hill/Mondo)