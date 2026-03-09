logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iran napao ostrvo Sitra: Povrijeđene 32 osobe, među njima i djeca

Iran napao ostrvo Sitra: Povrijeđene 32 osobe, među njima i djeca

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Iran je napao ostrvo Sitra u Bahreinu, povrijeđeno 32 ljudi, među kojima su i djeca.

Iran je napao ostrvo Sitra u Bahreinu Izvor: Not specified / WillWest News / Profimedia

Iran je tokom noći pokrenuo veliki napad na zemlje u Persijskom zalivu, a Bahrein je zabilježio najveći broj žrtava od početka rata.

U iranskom napadu na bahreinsko ostrvo Sitra povrijeđene su 32 osobe, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, nakon što je rafinerija Bapko u Bahreinu tokom noći pogođena dronovima.

Svi povrijeđeni su državljani Bahreina, a među njima su četiri osobe u teškom stanju, uključujući i djecu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u izjavi koju je prenijela državna novinska agencija, piše Dejli Mejl.

Među povrijeđenima su i sedamnaestogodišnja djevojka koja je zadobila teške povrede glave i očiju, kao i dvomjesečna beba, navodi ministarstvo.

"Kao rezultat otvorene iranske agresije prijavljene su povrede među građanima, jedna od njih teška, a više kuća u Sitri je oštećeno usljed napada dronovima", navelo je ministarstvo.

Kompanija Bapko potvrdila je napad na svoju rafineriju kapaciteta 405.000 barela dnevno, ali je saopštila da nema poginulih.

Državna energetska kompanija proglasila je "višu silu", pravni potez kojim se kompanija oslobađa ugovornih obaveza zbog vanrednih okolnosti, navodi se u saopštenju objavljenom u ponedjeljak.

Bapko "ovim putem proglašava višu silu za svoje grupne operacije koje su pogođene tekućim regionalnim sukobom na Bliskom istoku i nedavnim napadom na njen rafinerijski kompleks", navodi se u saopštenju kompanije.

Napad na rafineriju dolazi u trenutku kada je cijena nafte porasla na više od 100 dolara po barelu prvi put u posljednje četiri godine.

Sazvan je hitan sastanak zemalja G7, na kojem će se razmatrati mjere za ublažavanje krize, uključujući i moguće puštanje svih strateških rezervi nafte.

Ormuski moreuz trenutno je praktično blokiran usred sukoba na Bliskom istoku, što stvara veliku neizvjesnost oko kratkoročnog snabdjevanja.

Iranska Revolucionarna garda zaprijetila je da će "zapaliti" svaki zapadni tanker koji pokuša da prođe kroz moreuz, zbog čega su se stotine brodova natovarenih naftom nagomilale ispred njega.

Najnovije vijesti o ratu na Bliskom istoku čitajte na našem blogu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran rat Bahrein

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ