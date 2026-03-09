Sunčano i toplo, ponegdje moguć pljusak

U BiH će danas u većini krajeva biti uglavnom sunčano, a od jugozapada ka istoku i jugu očekuje se umjeren razvoj oblačnosti, lokalno s kišom ili pljuskom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Uveče će biti pretežno vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 14 na istoku do 20 na sjeveru, u višim predjelima od devet stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren i promjenljiv vjetar, uveče na sjeveroistoku i pojačan istočnih smjerova.

U Srpskoj i FBiH jutros preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac minus pet, Drvar minus tri, Gacko i Šipovo minus dva, Han Pijesak, Drinić, Kalinovik i Rudo, Banjaluka, Prijedor, Višegrad, Foča i Ribnik nula, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Tuzla, Zenica i Bihać jedan, Mrkonjić Grad i Kneževo, Srebrenica i Sarajevo tri, Mostar šest i Trebinje devet stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na magistralnom putu Šamac-Grabnica od danas će za vrijeme sanacije pružnog prelaza dolaziti do obustave saobraćaja, a vozila će moći da koriste alternativne pravce, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Obustava bi trebalo da traje do 30. marta.

Saobraćaj se jutros, uz povoljne vremenske uslove, na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja.

Na putevima na kojima se izvode radovi, prolazak vozila reguliše privremena signalizacija.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Otvoreni su granični prelaz Brčko za putnička vozila do tri i po tone i granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na Šepku još na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, iz AMS-a savjetuju vozačima da voze oprezno te da poštuju saobraćajne propise.

(Srna/Mondo)