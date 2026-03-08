Osumnjičen za kladioničarske prevare: Dvadesetogodišnjak podigao 116.000 KM od lažnih dojava

Osnovni sud u Foči potvrdio je optužnicu protiv O.V. (20) iz Foče, kojom se tereti za pranje novca pribavljenog putem dobro osmišljenih kladioničarskih prevara na društvenim mrežama.

Izvor: Shutterstock

Prema navodima Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, mladić je u periodu od juna 2024. do novembra 2025. godine raspolagao novcem za koji je mogao znati da je stečen kriminalnim radnjama. Prevare su vršene preko društvenih mreža gdje su nepoznata lica mamila oštećene obećanjima o lakoj zaradi.

"Oštećena lica su putem društvenih mreža stupila u kontakt sa NN licima koja su ih lažno nudila i uvjeravala da mogu ostvariti sigurnu dobit na kladionicama, reklamirajući namještene sportske utakmice i dobitne kladioničarske listiće", navodi se u optužnici.

Nakon što bi povjerovali u ove lažne ponude, oštećeni su vršili uplate na ime procenta od navodno ostvarenog (lažnog) dobitka i troškova transfera novca.

Optuženi O.V. je u ovoj šemi služio kao osoba koja je fizički podizala gotovinu preko različitih platnih sistema. Procedura je bila jednostavna: njemu poznato lice bi mu javilo da je novac uplaćen i dostavilo šifru za isplatu.

"Osumnjičeni O.V. je, nakon što je njemu poznato lice saopštilo da je izvršena uplata na njegovo ime i dajući mu 'kod' za podizanje novca, predavao svoju ličnu kartu i podizao novac uplaćen od oštećenih", stoji u saopštenju OJT Trebinje.

Ukupan iznos koji je optuženi na ovaj način podigao i njime raspolagao iznosi 116.219 KM i 2.974 evra.

Tužilaštvo tereti O.V. da je podizao novac za koji novac je mogao znati da je pribavljen izvršenjem krivičnog djela prevara i sa istim raspolagao.

Zbog toga je protiv njega podignuta optužnica za produženo krivično djelo Pranje novca iz člana 263. stav 5. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ukoliko se dokaže krivica, mladiću prijeti zatvorska kazna u skladu sa zakonskim odredbama koje tretiraju pranje novca u velikim iznosima.