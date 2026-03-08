logo
Hapšenje u Smederevu: Razbojnici pretukli i vezali ženu, pa pobjegli praznih ruku

Hapšenje u Smederevu: Razbojnici pretukli i vezali ženu, pa pobjegli praznih ruku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu uhapsili su dvojicu muškaraca i još jednu osobu zbog sumnje da su pokušali da opljačkaju kuću starice, pri čemu su je pretukli i vezali.

srbija policija Izvor: Shutterstock

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su A. V. (25) iz Smedereva i I. M. (28) iz Kovina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo u pokušaju, kao i još jednu osobu zbog pomaganja u izvršenju ovog krivičnog djela.

"A. V. i I. M. se sumnjiče da su, nakon višednevnih priprema i osmatranja kuće u kojoj živi šezdesetosmogodišnja žena, 27. februara, oko jedan sat poslije ponoći, obili ormar sa strujomerom i isključili dovod struje, a zatim nasilno ušli u kuću, oborili ženu na pod i vezali je. Pošto su dva sata bezuspješno vršili premetačinu po kući, tražeći novac, osumnjičeni su oko tri sata poslije ponoći otišli, ostavivši vezanu ženu na podu", saopšteno je iz Policijske uprave u Smederevu.

Ona je, kako se dodaje u saopštenju, uspjela da se oslobodi i pozove policiju, a ekipa službe hitne pomoći joj je pružila medicinsku pomoć i prevezla je do zdravstvenog centra, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.

(Kurir/MONDO)

Srbija Smederevo

