"Epski bijes je epska greška": Iranski ministar ismijao Trampa zbog skoka cijena nafte i najavio iznenađenja

Iranski ministar spoljnih poslova izvrijeđao izraelsko-vojnu operaciju "Epski bijes" zbog skoka cijena nafte.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je na svom "X" nalogu izvrijeđao izraelsko-američku vojnu operaciju "Epski bijes" kada su napali Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima. Nazvao je tu vojnu akciju "Epic Mistake" ("Epska greška" zbog naziva operacije "Epski bijes") zbog naglog i velikog skoka nafte.

Cijena nafte se duplirala od početka rata na Bliskom istoku. Aragči je zbog toga ismejio izraelsko-vojnu operaciju uz komentar da je Iran spreman na svaki vid borbe.

"Devet dana od početka 'Operacije Epska greška', cijene nafte su se duplirale. Znamo da Sjedinjene Države smišljaju nešto za naša naftna polja i nuklearna postrojenja kako bi ublažili skok inflacije.

Iran je u potpunosti spreman. I mi imamo mnoga iznenađenja", naveo je on.