Prioritet za ključne institucije: Rezerve nafte u FBiH rezervisane za bolnice, policiju i vatrogasce

Federacija BiH raspolaže ograničenim rezervama nafte i naftnih derivata koje imaju bezbjednosnu funkciju, odnosno služe da se u kriznim situacijama obezbijedi funkcionisanje ključnih institucija, saopšteno je iz kompanije "Operator – terminali Federacije".

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Predsjednik Uprave kompanije, koja je centralni nosilac sistema rezervi naftnih derivata u FBiH, Damir Kreso ističe da su kapaciteti za formiranje rezervi ponovo počeli da se dopunjavaju tek u prošloj godini, nakon što je pokrenut proces obnove sistema, prije svega kroz renoviranje i dopunjavanje kapaciteta u Blažuju.

"U postojećim okolnostima moramo raditi sa kapacitetima koje imamo, a prioritet je obezbjediti da u slučaju poremećaja u snabdijevanju mogu nastaviti funkcionisati osnovne službe – bolnice, policija, vatrogasci, vojska i druge institucije od vitalnog značaja", rekao je Kreso.

Iz "Terminala" navode da je zbog sukoba na Bliskom istoku koji su se, suprotno početnim očekivanjima, nastavili i produbili, došlo do poremećaja na svjetskom tržištu energenata i drugih roba.

Riječ je o globalnim kretanjima čije se posljedice već osjećaju, pri čemu se situacija na međunarodnom tržištu energenata mijenja iz sata u sat.

Dok je situacija prije sedam dana bila relativno stabilna, sada je prisutna veća neizvjesnost u pogledu daljeg razvoja događaja.

Ističu da Vlada FBiH prati razvoj situacije i u koordinaciji sa nadležnim institucijama razmatra mjere koje bi se mogle preduzeti kako bi se ublažile eventualne posljedice poremećaja na tržištu energenata.

"U ovakvim situacijama važno je postupati odgovorno i racionalno, jer bi stvaranje privatnih zaliha, širenje panike ili neopravdano povećanje cijena mogli dodatno destabilizovati tržište i izazvati poremećaje u snabdijevanju", navedeno je u saopštenju.

Cijene

U Federaciji BiH danas je cijena dizela BAS EN 590 povećana za 0,39 KM po litru u odnosu na kraj februara i iznosi 2,74 KM, saopšteno je iz federalnog Ministarstva trgovina.

Prosječna maloprodajna cijena premijum bezolovnog benzina BMB 95 iznosi 2,38 KM po litru i veća je za 0,06 KM po litru u odnosu na kraj februara.

Prosječna maloprodajna cijena dizela porasla je za 0,15 KM po litru u odnosu na petak, 6. mart, dok je maloprodajna cijena premijum bezolovnog benzina veća za 0,01 KM.