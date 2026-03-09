logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prioritet za ključne institucije: Rezerve nafte u FBiH rezervisane za bolnice, policiju i vatrogasce

Prioritet za ključne institucije: Rezerve nafte u FBiH rezervisane za bolnice, policiju i vatrogasce

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Federacija BiH raspolaže ograničenim rezervama nafte i naftnih derivata koje imaju bezbjednosnu funkciju, odnosno služe da se u kriznim situacijama obezbijedi funkcionisanje ključnih institucija, saopšteno je iz kompanije "Operator – terminali Federacije".

Rezerve nafte u FBiH rezervisane za bolnice, policiju i vatrogasce Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Predsjednik Uprave kompanije, koja je centralni nosilac sistema rezervi naftnih derivata u FBiH, Damir Kreso ističe da su kapaciteti za formiranje rezervi ponovo počeli da se dopunjavaju tek u prošloj godini, nakon što je pokrenut proces obnove sistema, prije svega kroz renoviranje i dopunjavanje kapaciteta u Blažuju.

"U postojećim okolnostima moramo raditi sa kapacitetima koje imamo, a prioritet je obezbjediti da u slučaju poremećaja u snabdijevanju mogu nastaviti funkcionisati osnovne službe – bolnice, policija, vatrogasci, vojska i druge institucije od vitalnog značaja", rekao je Kreso.

Iz "Terminala" navode da je zbog sukoba na Bliskom istoku koji su se, suprotno početnim očekivanjima, nastavili i produbili, došlo do poremećaja na svjetskom tržištu energenata i drugih roba.

Riječ je o globalnim kretanjima čije se posljedice već osjećaju, pri čemu se situacija na međunarodnom tržištu energenata mijenja iz sata u sat.

Dok je situacija prije sedam dana bila relativno stabilna, sada je prisutna veća neizvjesnost u pogledu daljeg razvoja događaja.

Ističu da Vlada FBiH prati razvoj situacije i u koordinaciji sa nadležnim institucijama razmatra mjere koje bi se mogle preduzeti kako bi se ublažile eventualne posljedice poremećaja na tržištu energenata.

"U ovakvim situacijama važno je postupati odgovorno i racionalno, jer bi stvaranje privatnih zaliha, širenje panike ili neopravdano povećanje cijena mogli dodatno destabilizovati tržište i izazvati poremećaje u snabdijevanju", navedeno je u saopštenju.

Cijene

U Federaciji BiH  danas je cijena dizela BAS EN 590 povećana za 0,39 KM po litru u odnosu na kraj februara i iznosi 2,74 KM, saopšteno je iz federalnog Ministarstva trgovina.

Prosječna maloprodajna cijena premijum bezolovnog benzina BMB 95 iznosi 2,38 KM po litru i veća je za 0,06 KM po litru u odnosu na kraj februara.

Prosječna maloprodajna cijena dizela porasla je za 0,15 KM po litru u odnosu na petak, 6. mart, dok je maloprodajna cijena premijum bezolovnog benzina veća za 0,01 KM.

Možda će vas zanimati

Tagovi

nafta gorivo Federacija BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ