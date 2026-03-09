Potvrđena oslobađajuća presuda Milanu Miličeviću i Nikoli Stokiću

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je oslobađajuću presudu gradonačelniku Teslića i bivšem predsjedniku SDS-a Milanu Miličeviću, koji je bio optužen za trgovinu uticajem.

Izvor: MONDO

Istom odlukom oslobođen je i Nikola Stokić, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje grada Teslića. Kako je potvrđeno za ATV u Vrhovnom sudu Republike Srpske, žalba tužilaštva je odbijena, čime je potvrđena prvostepena presuda koju je 20. februara 2025. godine donio Okružni sud u Banjaluci.

Optužnica je Miličevića i Stokića teretila za trgovinu uticajem i zloupotrebu službenog položaja u vezi sa postupkom dobijanja upotrebne dozvole za stambeno-poslovni objekat investitora Alena Seferovića u Tesliću.

Prema navodima optužnice, sporne radnje odnosile su se na period od 2018. do 2024. godine i postupke privođenja zemljišta trajnoj namjeni, kao i izdavanja upotrebne dozvole za izgrađeni objekat.

Tužilaštvo je tvrdilo da je Stokić na jednom sastanku investitoru rekao da ne zna kako će biti izvršena uknjižba objekta i da bi trebalo da se obrati Miličeviću. Navodno je potom Miličević tražio korist u vidu poslovnog prostora od 80 kvadratnih metara u zgradi kako bi posredovao da se postupak završi. Investitor je, prema optužnici, ponudio stan od 40 kvadrata, nakon čega je Miličević navodno predlagao i novčanu opciju od 100.000 KM.

Tokom suđenja, međutim, u tom pogledu nije izveden nijedan materijalni dokaz osim izjave investitora.

Stokiću je optužnicom stavljeno na teret i da tokom šest godina nije završio postupak privođenja zemljišta trajnoj namjeni niti uklonio privremeni nelegalni objekat, što je bilo potrebno kako bi preduzeće Elektro-Doboj moglo postaviti trafostanicu predviđenu regulacionim planom. Ta trafostanica bila je uslov za priključenje Seferovićevog objekta na električnu mrežu i izdavanje upotrebne dozvole.

Investitor je slučaj prijavio Državnaoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), nakon čega je u saradnji sa Republičkim tužilaštvom organizovan sastanak na kojem je Miličeviću trebalo da bude predato 40.000 KM u označenim novčanicama. Miličević je, međutim, odbio da uzme novac.

Sastanak je bio tajno sniman, ali je snimak koji je prezentovan u sudnici bio lošeg kvaliteta i na njemu se nije moglo jasno vidjeti lice učesnika.

Tužilaštvo je tokom postupka tvrdilo i da je Miličević bio oprezan jer je znao da je pod istragom, što su pokušali da potkrijepe prisluškivanim telefonskim razgovorima. U jednom od njih Miličević je Stokiću rekao da ima informaciju da mu investitor „pravi smicalicu“ i pokušava nešto protiv njega.