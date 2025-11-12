logo
Trgovina uticajem i primanje mita: Miličeviću i još dvojici osumnjičenih ukinute zabrane

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Okružni sud u Banjaluci ukinuo je mjere zabrane nekadašnjem predsjedniku SDS-a i gradonačelniku Teslića Milanu Miličeviću, potpredsjedniku teslićke skupštine Mehmedu Dubravcu i odborniku Meši Jašareviću, potvrđeno je u Okružnom sudu.

Okružni sud Banjaluka Izvor: MONDO

Iz Okružnog suda navode da je rješenje o ukidanju mjera juče postalo pravosnažno.

Okružni sud je 28. oktobra donio rješenje kojim su ukinute mjere zabrane i to zabrana međusobnog sastajanja i komuniciranja i zabrana sastajanja i komuniciranja sa licima koja su saslušana kao svjedoci, prema osumnjičenima M.M. i M.D., zbog krivičnog djela trgovina uticajem i prema osumnjičenom M.J. zbog krivičnog djela primanje mita, saopšteno je iz Okružnog suda.

Iz Suda navode da protiv navedenog rješenja nije bilo izjavljene žalbe, te da je postalo pravosnažno 11. novembra. 

(Srna)

