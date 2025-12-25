Skupština grada Banjaluka: Usvojeno poskupljenje vode, podržana mjera za smanjenje zagađenja vazduha

Odbornici Skupštine grada Banjaluka su na večerašnjoj 11. vanrednoj sjednici usvojili odluku kojom se povećavaju cijene vode i kanalizacije na području grada.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Odbornici su usvojili odluku kojom se varijabilni dio jedinstvene cijene vode za individualne potrošače, kućne savjete i ostalu potrošnju povećava sa 1,1 na 1,58 KM sa PDV-om. Ovim amandmanom odbačen je zahtjev preduzeća „Vodovod“ koje je tražilo da ova cijena iznosi 1,83 KM. Za kategoriju privrede i male privrede utvrđena je nova cijena od 2,85 KM sa PDV-om, što je porast u odnosu na dosadašnjih 2,49 KM, ali i dalje manje od 3,24 KM koliko je prvobitno predlagano iz „Vodovoda“.

Kada je riječ o uslugama kanalizacije, individualni potrošači i kućni savjeti će ubuduće plaćati 0,36 KM sa PDV-om umjesto dosadašnjih 0,28 KM. I u ovom slučaju odbornici su izglasali nižu cijenu od one koju je tražilo preduzeće, a koja je iznosila 0,49 KM. Za privredu i malu privredu cijena kanalizacije raste za 12 feninga, odnosno sa 0,83 na 0,95 KM sa PDV-om, dok je prvobitni prijedlog „Vodovoda“ predviđao cijenu od 1,08 KM.

Promjene su obuhvatile i kategoriju „ostala potrošnja“, gdje cijena kanalizacije sa 0,36 raste na 0,42 KM. Iz preduzeća „Vodovod“ za ovu kategoriju potrošača bila je predlagana cijena od 0,49 KM, što odlukom odbornika nije prihvaćeno.

Odbornici podržali Nacrt plana kratkoročnih mjera za smanjenje zagađenja vazduha

Gradski parlamentarci podržali su rezoluciju o poboljšanju kvaliteta vazduha na teritoriji grada Banjauka sa pripadajućim amandmanom, kao i Nacrt plana kratkoročnih mjera koje bi doprinijele smanjenju zagađenja vazduha na području grada.

Ipak odluke o zabrani upotrebe pirotehničkih sredstava, upotrebi energenata, čijim sagorijevanjem dolazi do velikih emisija zagađujućih čestica na području grada, te odluka o obaveznoj ugradnji filtera za smanjenje emisije zagađujućih materija nisu dobile podršku banjlučkih odbornika.

Nakon sjednice, gradski menadžer Mirna Savić – Banjac je pozdravila usvajanje Nacrta plana kratkoročnih mjera za smanjenje zagađenja vazduha na području grada, ali je istakla da joj je žao što odbornici nisu podržali odluke o upotrebi pirotehničkih sredstava, upotrebi energenata, čijim sagorijevanjem dolazi do velikih emisija zagađujućih čestica na području grada, kao ni odluku o obaveznoj ugradnji filtera za smanjenje emisije zagađujućih materija.

"Iako je šteta što kompletan set mjera nije dobio podršku, izuzetno je važno što je Nacrt plana kratkoročnih mjera za smanjenje zagađenja na području grada dobio jednoglasnu podršku, a još važnije je da smo na ovaj način pokazali volju da se ovim važnim pitanjem bavimo na jedan ozbiljan način. Želim da naglasim da se pitanjem kvaliteta vazduha i očuvanja životne sredine ne bavimo kratkotrajno, niti samo na ovoj vanrednoj sjednici, ovim pitanjima bavimo se u kontinuitetu i tim ljudi iz Gradske uprave svakodnevno radi na tome u saradnji sa svim relevantnim stručnjacima, institucijama i ustanovama, i upravo iz toga su i proizišle sve naše predložene mjere. Usvajanje ovog nacrta samo nam daje mogućnost da dalje radimo na razradi ne samo kratkoročnih, već i dugoročnih mjera kojim ćemo zaštiti i sačuvati našu životnu sredinu, ali i zdravlje stanovnika", zaključila je ona.