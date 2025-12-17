Usvojen dnevni red Skupštine grada Banjaluka: Skinute 33 tačke uključujući poskupljenja i regulacione planove

Odbornici Skupštine grada Banjaluka su, nakon više od dva sata rasprave, usvojili dnevni red sjednice sa koje su skinute 33 tačke, među kojima i one koje se tiču poskupljenja vode i kanalizacije, parkiranja, te sve tačke o izmjeni regulacionih planova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Za stanje u "Vodovodu" zatraženo je da bude održana posebna sjednica.

"Zeleno svjetlo" nije dobila ni tačka o neradnoj nedjelji, kao ni kreditna zaduženja za puteve u naseljima Motike, Kuljani i Priječani.

Nisu prihvaćeni prijedlozi gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da se doda tačka koja se odnosi na parkiranje, a prema kojoj bi banjalučki Zavod za izgradnju bio zadužen za naplatu, odbijen je i prijedlog odluke o upravljanju kulturnim dobrom, kao i prijedlog o zabrani upotrebe pirotehničkih sredstava u Banjaluci.

"Skupštinska većina ponovo je skinula više od 30 tačaka sa dnevnog reda. Paradoks je što sada pričaju da hoće da postavljaju štandove kako bi čuli šta naši sugrađani misle o poskupljenju vode, a nisu postavljali štandove da pitaju šta misle o poskupljenju električne energije. Paradoks je to što oni sada žele da čuju šta građani žele, to su dvostruki aršini", rekao gradonačelnik Draško Stanivuković na pauzi redovne sjednice Skupštine Grada, komentarišući sve tačke dnevnog reda koje su skinute, uključujući i predložene regulacione planove.

"Oni koji su izgradili zgradu sa spratom više od onoga kako je to predvidio regulacioni plan, koji su uništili park i koji su donosili nagore regulacione planove, sada mene napadaju. Skinuli su 19 regulacionih planova, a to su individualne priče. Podsjetiću vas da su ranije skidali tačke na Kolegijumu, sada to nisu mogli da urade, ali su to učinili pred usvajanje dnevnog reda", istakao je.

Poručio je i da je neistina da ZIBL nije gradsko preduzeće.

"Zavod za izgradnju jeste gradsko preduzeće. Činjenica je da je čovjek koji je vlasnik u malom procentu tužio Grad u vrijeme tog istog SNSD-a, te Grad sada treba da plati milion i po KM. Mi ćemo čovjeku to i uplatiti, jer moramo, i taj čovjek više neće biti u vlasničkoj strukturi ZIBL-a. ZIBL više ne radi svoju ključnu nadležnost, koja je uništena za vrijeme mandata SNSD-a. Oni trenutno rade porez na nepokretnosti, a pošto tu nema previše posla, smatramo da je dobro da rade i naplatu parkinga, kako ne bismo išli u osnivanje novog preduzeća. Tog čovjeka svakako moramo isplatiti. Kada se to desi, on završava sa pričom ou ZIBL-u i Grad. Smatram da, ako već imamo preduzeće, prostorije, rukovodstvo i sve ostalo, zašto uz jednu nadležnost koju već radi to preduzeće ne bi dobilo i drugu", rekao je on.

Istakao je da je krajnji cilj SNSD-a da ipak formiraju novo preduzeće, koje bi lako moglo da postane gubitaš.

Osvrnuo se i na tačku koja se tiče regulacionih planova.

"Paradoks je da se plaše regulacionih planova, a uništili su sve parkove. Paradoks je da se plaše mene, koji sam sa svojim saradnicima izgradio pet novih parkova", rekao je on.

Gradonačelnik je komentarisao i na tačku o korekciji cijene vode, koja se neće naći na dnevnom redu.

"Neistina je da je neodgovorna politika preduzeća „Vodovod“ dovela preduzeće u minus. To je učinilo povećanje cijene električne energije, koje je nemoguće izdržati. Da naš „Vodovod“ ima cijene kao i svaki drugi, bili bismo 14 miliona u plusu. Ali evo, mi sada čekamo treće poskupljenje električne energije, a to je nemoguće održati", rekao je gradonačelnik.

Naglasio je i da nisu htjeli da na dnevni red uvrste zabranu pirotehnike, što takođe ostaje nejasno zbog čega.

Dodao je i to kako mu daje nadu i optimizam činjenica da će se na dnevnom redu naći tačka koja se tiče izgradnja vodovodnog sistema „Tunjice“, kao i kreditna sredstva za izgradnju mosta u naselju Dolac.

(Srna/Mondo)