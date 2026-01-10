Porodice žrtava u ski-klubu podnijele krivične prijave protiv vlasnika: Nova odluka poslije tragedije Švajcarskoj

Švajcarski tužioci saopštili su u petak da su naložili pritvor jednom od dvojice vlasnika bara u skijaškom centru u kojem je u požaru na Novu godinu stradalo 40 osoba, zbog opasnosti od bjekstva, a lokalni mediji navode da je nalog već sproveden.

Tužilaštvo vodi istragu protiv vlasnika iz Francuske zbog sumnje na više krivičnih djela, uključujući ubistvo iz nehata, dok su porodice žrtava podnijele krivične prijave zbog požara u baru "Le Constellation" u Krans-Montani, u kantonu Vale.

Žak Moreti zadržan u pritvoru

Nedugo nakon što je švajcarski list 24 Heures objavio da je jedan od vlasnika, Žak Moreti, zadržan u pritvoru, tužioci su potvrdili da su izdali nalog za njegovo zadržavanje.

Prema postojećem zakonu u Švajcarskoj, osoba može biti zadržana u pritvoru dok sud u roku od 48 sati ne odluči da li je pritvor opravdan.

Policija kantona Vale odbila je da komentariše ovaj slučaj.

Ranije u petak, Žak i Žesika Moreti pojavili su se pred tužiocima u gradu Sionu radi saslušanja. Nekoliko sati kasnije, snimci švajcarskog javnog servisa RTS pokazali su kako Žesika Moreti napušta zgradu - bez supruga.

"Moje misli su neprestano sa žrtvama ove nezamislive tragedije koja se dogodila u našem objektu i željela bih da se izvinim svim stradalima i svima koji se i danas bore", rekla je ona.

Nacionalni dan žalosti u Švajcarskoj

Švajcarske vlasti proglasile su petak nacionalnim danom žalosti, a crkvena zvona oglasila su se širom zemlje u znak sjećanja na žrtve. Bračni par Moreti saopštio je da će u potpunosti sarađivati sa istragom.

Više od polovine poginulih bili su tinejdžeri, dok je još 116 osoba povrijeđeno, od kojih su mnoge u teškom stanju.

Među stradalima je bilo i državljana Francuske i Italije, a italijanska premijerka Đorđa Meloni pozvala je na strogo kažnjavanje odgovornih za tragediju.

Svjetski lideri odali poštu stradalima

Predsjednik Italije Serđo Matarela i predsjednik Francuske Emanuel Makron pridružili su se švajcarskim zvaničnicima, porodicama žrtava i vatrogascima na komemoraciji u gradu Martinji, gdje je održan minut ćutanja, a učesnici su nosili bijele ruže.

U obližnjoj Krans-Montani, desetine ljudi okupile su se ispred zatvorenog bara, stojeći u tišini, pognutih glava, pod gustim snježnim padavinama.

Ispod zaštitnog igloa, vlasti su položile stotine pisama, plišanih igračaka i buketa cvijeća u znak sjećanja na žrtve.

Političari traže potpunu odgovornost

Govoreći na komemoraciji u Martinjiju, švajcarski predsjednik Gi Parmelan izjavio je da se nada da će odgovorni za požar biti privedeni pravdi "bez odlaganja i bez ikakve popustljivosti".

Da odgovornost mora obuhvatiti i političke strukture, poručio je Matijas Rejnar, predsjednik vlade kantona Vale.

Obraćajući se u Rimu, Đorđa Meloni obećala je pomoć porodicama italijanskih žrtava u potrazi za pravdom.

"Ono što se dogodilo u Krans-Montani rezultat je toga što previše ljudi nije radilo svoj posao ili je mislilo da može lako da zaradi novac. Odgovorni moraju biti identifikovani i procesuirani", rekla je Meloni.

Sumnje u uzrok požara i propusti u kontroli

Svjedoci i tužioci navode da je požar najvjerovatnije izazvan upotrebom prskalica sa varnicama, koje su zapalile sunđerastu zvučnu izolaciju na plafonu u podrumu.

I dalje postoje ozbiljna pitanja o nadzoru nad objektom, pošto je lokalni gradonačelnik ove nedjelje priznao da je bar propustio više bezbjednosnih inspekcija.

Tužilaštvo je prošlog vikenda saopštilo da tada još nisu bili ispunjeni zakonski uslovi za pritvor vlasnika.

U saopštenju od 6. januara, vlasnici su naveli:

"Slomljeni smo i obuzeti tugom, naše misli su neprestano sa žrtvama, njihovim najmilijima koji su tako brutalno i prerano izgubili svoje voljene, kao i sa svima koji se i dalje bore za život."

