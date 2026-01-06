Ovako su skijaši odali počast žrtvama požara u Švajcarskoj: Dirljiv snimak kruži društvenim mrežama (Video)

Skijaši odali počast žrtvama tragedije u Švajcarskoj.

Izvor: MAXIME SCHMID/AFP/Profimedia

Skijaši sa skijališta Kran-Montana odali su dirljiv i veličanstven omaž žrtvama i spasiocima. Nekoliko dana nakon tragedije, solidarnost odjekuje na ski-stazama i širom svijeta.

Oni su se okupili, i svojim tijelima napravili oblik džinovskog srca koje je posvećeno stradalima u jezivom požaru koji se dogodio 1. januara.

Podsjetimo, nakon tragedije je ustanovljeno da je najmanje 40 lica izgubilo život, dok j e119 povrijeđeno.

