Treći incident za samo sedam dana: Maloljetnik potražio ljekarsku pomoć nakon napada u Mostaru

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Na području Mostara zabilježen je novi slučaj nasilja nad maloljetnicima, što je već treći sličan incident u posljednjih sedam dana.

shutterstock_1644504649.jpg Izvor: Shutterstock

Najnoviji napad dogodio se u utorak naveče u naselju Dračevice. Kako je za medije potvrdila portparolka MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ilijana Miloš, slučaj je Policijskoj stanici Mostar Jug prijavio A. K. (1986).

Prema navodima iz prijave, njegov maloljetni sin A. K. (2009) i njegov vršnjak M. K. (2009) fizički su napadnuti od strane nepoznate muške osobe oko 22:10 sati.

"Na mjesto događaja odmah je upućena policijska patrola koja je obavila razgovor sa oštećenima. Maloljetnom M. K. ukazana je ljekarska pomoć u Kantonalnoj bolnici 'Dr. Safet Mujić', gdje su mu konstatovane lakše tjelesne povrede", izjavila je Miloš.

Pripadnici MUP-a HNK trenutno rade na identifikaciji i pronalasku počinitelja, a cijeli proces se odvija pod nadzorom postupajućeg tužioca.

Portal "Bljesak" podsjeća da ovo već treći registrovani napad na maloljetnike na području Mostara u posljednjih 7 dana. Proteklog četvrtka u Kočinama je snimljen maloljetnički sukob, a u subotu je tuča maloljetnika registrovana na Konaku u Mostaru.

Tagovi

vršnjačko nasilje tuča Mostar

