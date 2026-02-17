Epilog vršnjačkog nasilja u Mrkonjić Gradu: Đaci premješteni u drugu školu

Četiri učenika devetog razreda Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" iz Mrkonjić Grada, koji su prijavljeni za vršnjačko nasilje, premještena su u drugu školu na području ove lokalne zajednice.

Izvor: Facebook/Ivan Goran Kovačić

Potvrdila je to Milijana Malić, direktorica OŠ "Ivan Goran Kovačić", potvrdivši, ujedno i da se nesmetano odvija nastava u obje škole.

"Situacija je stavljena pod kontrolu. Bio je pojačan nadzor, koji je i sada intenzivniji. To je ujedno i preporuka kolegama u okruženju", naglasila je Malićeva za "Nezavisne novine".

Ona je naglasila da je premještaj učenika u drugu školu krajnja mjera koja se primjenjuje po Zakonu o osnovnom obrazovanju.

Podsjetimo, zbog slučaja vršnjačkog nasilja u mrkonjićkoj školi su, u decembru prošle godine, alarmirane brojne institucije, od policije, preko mrkonjićkog Centra za socijalni rad, do Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci. U ovom tužilaštvu poručuju: radimo još.

"Predmet se nalazi u radu i u fazi je provjera. Nakon izvršenih provjera i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja tužilac će donijeti tužilačku odluku", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Roditelji su, podsjećanja radi, prijavili da nekoliko učenika devetog razreda zlostavlja njihovu djecu, i to godinu i po dana.

"Kad god je fizičko, ili ih vode u toalet, pa ih tuku ili ih vode u salu za presvlačenje, dvojica dežuraju a jednog po jednog uvode, tuku, batinaju kaišem, nogama, rukama, svakako ih tuku i maltretiraju", naveo je tada jedan roditelj, otac trinestogodišnjeg dječaka.

Supružnici iz Mrkonjić Grada ispričali su da je i njihov sin trpio torturu. Primijetili su, kako su rekli medijima, promjene u ponašanju, kao i modrice zbog kojih su ga vodili ljekaru.

"Mnogo puta je hramao, nije mogao da stane na noge i to su bile modrice prevelike, gdje bi on meni govorio da je pao, udario se na biciklo, čak sam ga vodio u Dom zdravlja da slika nogu ali nisam uopšte sumnjao na taj vid zlostavljanja i ponašanja druge djece u školi", naveo je otac zlostavljanog dječaka.

Nakon što su roditelji protestovali, a institucije počele da istražuju ovaj slučaj, tadašnja direktorica OŠ "Ivan Goran Kovačić" Suzana Milić je dala ostavku na tu funkciju.

Republički pedagoški zavod je u nadzoru u školi utvrdio da Suzana Milić nije postupila u skladu sa Protokolom o zaštiti djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja.

Republički pedagoški zavod je, kako su potvrdili "Nezavisnim novinama", uradio stručno-pedagoški nadzor u pomenutoj školi koji je rezultirao konkretnim zaključcima i preporukama za školu, direktora, stručne saradnike, odjeljenjske starješine i nastavnike.

"Utvrđeno je da direktor Škole nije, od momenta saznanja do zvanične prijave Ministarstvu prosvjete i kulture (4. decembra), postupio u skladu sa Protokolom o zaštiti djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, te nije postupio u skladu sa dijelom u kojem su navedene obaveze i postupci zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama", rekli su ranije iz Republičkog pedagoškog zavoda.

(Mondo)